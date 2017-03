Handball : "Mon chouchou, c'est Dominik Klein" Christelle supportrice du HBC Nantes

Le HBC Nantes affronte Paris ce samedi en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions de handball. Le match se jouera à guichets fermés à la Trocardière devant 4500 spectateurs. Parmi eux, Christelle. Elle fait partie des "H'Fans". Portrait.

Tee-shirt jaune sur le dos et écharpe violette autour du cou, Christelle Pluquet est présente à tous les matchs du HBC Nantes. Membre des "H'Fans" depuis deux ans, cette quadragénaire vit sa passion avec frénésie. "J'étais abonné au H avec mon fils. Il a ensuite quitté Nantes. Et comme je voulais continuer venir aux matchs, j'ai rejoint les "H'Fans". C'est un peu comme une famille pour moi" affirme cette supportrice invétérée du H. Et désormais, c'est derrière les buts qu'elle suit les matchs. "Quand il y a des erreurs d'arbitrage, je m'en porte. J'hurle. Je suis tout sauf calme" glisse avec sourire Christelle. Son meilleur souvenir ? "La victoire du HBC Nantes à la Trocardière le 22 décembre dernier face au PSG handball (37/31). J'ai eu du mal à redescendre de mon petit nuage" précise-t-elle.

Dominik Klein, il joue bien et en plus, il est pas mal physiquement" - Christelle

Chargée de mission dans le périscolaire à Nantes, Christine Pluquet a un chouchou parmi les handballeurs nantais. "C'est l'ailier allemand Dominik Klein. Il a un bon état d'esprit. Je trouve qu'il s'est très bien intégré au HBC Nantes. Il fait le show sur le terrain. Il est bon en contre attaque. Et en plus, c'est un beau garçon, ce qui ne gâche rien" affirme Christine. Chaque match est une bouffée d'oxygène pour cette mère de famille. "Voir les joueurs après match, discuter avec eux, prendre une photo, c'est un vrai bonheur. Ca me change du quotidien" reconnait Christelle.

Les H'Fans -

Un budget d'environ 700 euros par an pour suivre le HBC Nantes

Cette saison, Christine Pluquet a déjà suivi quatre fois le HBC Nantes en déplacement avec notamment un voyage à Braga au Portugal mi-février. "Entre l'abonnement et les déplacements, ça me coûte environ 700 euros par an. Cette année, c'est un record avec la Ligue des Champions. C'est un vrai budget. Du coup, j'économise ailleurs. Je vais moins au cinéma, mois au restaurant et j'achète moins de fringues" reconnaît Christelle. Et son budget pourrait encore exploser d'ici la fin de la saison car le HBC Nantes est encore en lice sur quatre tableaux.