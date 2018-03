Metz

Leur parcours en Coupe d'Europe passera par la Roumanie! En s'imposant 35 à 29 face à Thüringer, ce dimanche 11 mars aux Arènes de Metz, les Dragonnes ont validé leur seconde place du groupe en Ligue des Champions. Elles affronteront donc en quarts de finale de la compétition les (redoutables) roumaines du CSM Bucarest. Mais surtout, grâce à leur bonne opération, elles disputeront le match retour à la maison, aux Arènes.

Un gros avantage psychologie souligne Emmanuel Mayonnade, l'entraîneur des Messines: "L'ambiance ce soir était encore une fois superbe, les animations mises en place sont géniales et tout cela nous permet d'exister encore plus sur le terrain. On aura besoin du public si l'on veut arriver à notre objectif du final four [les demies-finales]."

Mais avant de penser au dernier carré de la compétition, il y aura ces deux rencontres, les 7 et 14 avril, face aux Roumaines. Et il y a beaucoup de travail encore selon les joueuses et le coach.

Perfectionniste? Oui et non. Mais la rencontre face aux Allemandes de Thüringer a montré des failles dans la machines messine. Pour

l'arrière droite Ana Gros, auteure de six buts: "On ne peut pas être satisfaites de ce match". Il est vrai que la première mi-temps aura été compliquée, avec son lot d'erreurs techniques. Menées 19 à 17, elles sont parvenues à reprendre la partie en main.

Dans les vestiaires on s'est dit qu'on doit faire bien mieux, on ne peut pas laisser les autres équipe nous marcher dessus, surtout chez nous" Ana Gros, arrière droit du Metz Handball

Pour la joueuse, qui quittera le club à la fin de la saison, il faut "être présent 60 minutes, et pas seulement 30 minutes si on veut gagner contre Bucarest".

L’entraîneur Emmanuel Mayonnade dresse le même constat sévère, mais réaliste. "Cette première mi-temps détestable nous permet de prendre conscience que si on ne s'engage pas et qu'on ne s'investit pas à fond, Metz Handball n'est pas Metz Handball".