Le Havre, France

Vingt premières minutes difficiles, un peu de crispation, un temps mort demandé par Roch Bedos, avant que les filles du HAC ne remettent la machine en route et déroulent face à un solide adversaire. Menées de six points au cours du premier acte, les handballeuses havraises ont mis du temps à se libérer face à Noisy-le-grand, quatrième la saison dernière. Des franciliennes réduites à six, après le carton rouge reçu par leur gardienne, à quinze minutes de la fin.

A l'occasion de la première journée et de leur retour en D2F, face à leur public des Docks, les partenaires de Sharon Dorson ont notamment pu compter sur la recrue phare : la danoise Stine Svangaard, élue meilleure joueuse du match, a fait preuve d'une précision diabolique (7 buts) et d'une belle vision de jeu. Sans jamais s'affoler, l'ancienne de Toulon St-Cyr a montré la voie à ses partenaires et apporté son expérience. A noter aussi, les sept buts de Tatiana Elisme, les nombreux arrêts de Maryam Garba et la belle deuxième mi-temps de Patricia Batista.

De quoi satisfaire l'entraîneur du HAC Handball, Roche Bedos, au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Roche Bedos, satisfait de cette première victoire à domicile Copier

En fin de match, avec une avance de huit buts, le coach normand a pu se permettre de faire rentrer la jeune Claire Mussard (18 ans), arrivée cet été du Pôle Espoirs de La Réunion. Emue, heureuse, elle a fait ses premiers pas, avec forcément un peu de pression :

Claire Mussard après ses premières minutes en D2F Copier

Seul point noir, et de taille : la blessure de Doungou Camara. L'arrière droite a subi un gros choc et s'est blessée au genou. Des examens doivent dire si il s'agit d'une rupture des ligaments croisés, comme craint par le staff, ce samedi soir.

Stine Svangaard : C’est bien, on gagne de dix buts, mais les trente première minutes ont vraiment été dures pour nous. Je suis très contente, on est resté soudées, on a joué en équipe et on est parvenu à gagner en deuxième mi-temps. Ce qui est difficile, c’est qu’on perd Doungou, qui s’est peut-être fait les croisés. On s’est battu pour elle.

Le HB Octeville tombe à Vaulx-en-velin

En déplacement dans la banlieue lyonnaise, les joueuses de Mickael Moreno ont perdu : 32-29. Un premier revers, malgré la belle prestation et les huit buts de Michele Takamoud. Place désormais au derby : les octevillaises recevront les havraises, samedi prochain (20h), dans une salle du Littoral sans doute pleine à craquer.