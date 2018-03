Les 10 minutes du quart de finale de la Coupe de France de handball entre Nantes et Nîmes se joueront le 30 mars. Décision de la commission d'organisation des compétitions de la FFHB. Au lendemain de cette annonce, le président du HBC Nantes s'exprime et ne mâche pas ses mots.

Rappels des faits. Le 10 mars dernier, le HBC Nantes se qualifie pour les 1/2 finale de la coupe de France de handball en dominant Nîmes 27/26. A dix minutes de la fin, les gardois déposent une réclamation estimant que les Nantais ont joué à huit pendant quelques secondes. Le 16 mars, la commission des litiges de la Fédération Française de Handball annonce que les dix dernières minutes sont à rejouer. Le 19 mars, le H fait appel mais il n'est pas suspensif. Le 20 mars, la commission d’organisation des compétitions de la FFHB décide qu'il sera rejoué le 30 mars. Soit pour le H, deux jours après un match de LNH et deux jours avant un match de Ligue des Champions.

France Bleu Loire Océan : Que vous inspire cette décision ?

Gael Pelletier : "Je ne suis pas très inquiet par rapport à cette date du 30 mars tout simplement parce que c'est contraire au règlement que l'on applique en LNH (Ligue Nationale de Handball). Ce règlement a été négocié avec le syndicat des joueurs. Pour préserver leur intégrité physique, il n'est pas autorisé que deux rencontres se déroulent en l'espace de 48 heures. Et je ne vois pas comment David Tebib, président de Nîmes, par ailleurs, vice-président de la LNH et président de l'UCPH (Union des Clubs Professionnels de Handball) pourrait accepter une décision qui va à l'encontre des règlements qu'il a lui-même votés. Donc ça ne peut pas être cette date".

FBLO : Avez-vous été surpris par cette décision de la commission d'organisation des compétitions de la FFHB ?

Gael Pelletier : "Je ne suis pas tombé des nues en découvrant cette décision. Mais j'ai compris pourquoi à un moment donné des présidents ont souhaité créer une Ligue et se détacher de la FFHB".

FBLO : Que se passerait-il si la date du 30 mars était maintenue ?

Gael Pelletier : "Rien n'est arrêté sur ce sujet. Soit, on déclare forfait. Soit, on ne joue pas le match avec que toute la volonté qu'il faut pour le gagner. Soit, on a de l'orgueil et on se dit que l'on doit encore se battre 10 minutes pour conserver le gain de cette qualification".

FBLO : Craigniez-vous que ce match soit très engagé ?

Gaël Pelletier : "Je pense que l'engagement sera très fort. Et qu'il sera très compliqué à gérer pour les arbitres. Il y a habituellement une graduation des sanctions qui se fait au fil de la rencontre. Là, ça ne sera pas le cas. Pour moi, jouer dix minutes, ce n'est pas un match de handball".

FBLO : Ce match pourrait être rejoué le 30 mars soit deux jours avant votre 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pensez-vous qu'il y a un manque de considération de la part de la FFHB ?

Gael Pelletier : "C'est un manque de considération à l'égard du HBC Nantes et du handball professionnel en général. Mais cela fait un petit moment que l'on sait que les intérêts de la FFHB vont rarement au delà des équipes nationales. Elle s'intéresse assez peu aux résultats des formations professionnelles. En revanche, la FFHB est très intéressée pour utiliser notre savoir faire quand il s'agit d'organiser des rencontres de l'équipe de France".