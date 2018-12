Handball : le HBC Nantes en quête d'un billet pour le Final Four de la coupe de la Ligue

Nantes

Le PSG handball et le HBC Nantes vont s'affronter deux fois en une semaine. Premier acte ce jeudi dans la capitale à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Deuxième acte le 20 décembre en championnat dans la salle XXL du parc des expositions de la Beaujoire. "On va jouer ce match de Coupe de la Ligue du mieux possible. Mais on ne peut pas s'investir complètement dedans car il y a un match de championnat bien plus important dans huit jours", précise Thierry Anti, l'entraîneur nantais.

Le HBC Nantes est condamné à réaliser un exploit pour éliminer le PSG Handball. "Le PSG est actuellement avec Barcelone la meilleure équipe d'Europe", reconnait Thierry Anti. Les Parisiens ont remporté 21 de leurs 25 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils possèdent également la meilleure attaque du championnat et la deuxième meilleure défense.

Le HBC Nantes, bête noire du PSG

Le PSG handball est une proie qu'apprécie particulièrement le HBC Nantes. Depuis 2012 et l'arrivée de Qataris dans la capitale, les Nantais ont déjà croqué neuf fois les Parisiens en 25 confrontations (36% de succès). Aucun club n'a fait mieux. En 2018, le H a même battu deux fois le PSG Handball dont une fois en demi-finale de la Ligue des Champions.

Paris, c'est une équipe de stars. On aime bien la faire descendre de son petit nuage avec notre défense agressive" - Florian Delecroix, arrière du H

Pour ce match, le H enregistre le retour de Nicolas Tournat et d'Eduardo Gurbindo. En revanche, le défenseur Rock Féliho, blessé aux quadriceps, est forfait. Le PSG est lui privé de son maître à jouer, Nikola Karabatic.