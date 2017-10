Handball : le HBC Nantes renoue avec la victoire en championnat

Après deux défaites en D1 face à Montpellier et Dunkerque, le HBC Nantes a regoûté aux joies d'un succès (29-24) en championnat ce mercredi en s'imposant à domicile face à Aix en Provence. Les Nantais étaient pourtant privés de quatre joueurs.

Le HBC Nantes a évité le piège face à Aix en Provence. Privés de quatre joueurs et pas des moindres (Lazarov, Claire, Klein et Nyokas), les handballeurs nantais ont tout de même dominé les Provençaux (29-24). C'est leur quatrième succès en championnat cette saison. Après une première période équilibrée (13-13), le H s'est ensuite appuyé sur une défense de fer pour contenir les Aixois. Pour preuve, les hommes de Jérôme Fernandez n'ont inscrit que trois buts lors du premier quart d'heure de la deuxième période. Homme du match, l'arrière Nantais Eduardo Gurbindo. L'international espagnol termine avec 10 buts et 91% de réussite aux tirs. C'est son record en championnat.

Au classement, les handballeurs nantais sont 5e ex-quo du championnat de France de D1.