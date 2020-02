Handball : le sans faute de Brest en Ligue des champions se poursuit face à Sävehof

C'est un pas de plus fait vers la possibilité de disputer un quart-de-finale avec l'avantage du terrain au match retour.

Le Brest Bretagne Handball a remporté son troisième match du tour principal de la Ligue des champions féminine, devant 4.000 spectateurs à Brest Arena, contre les Suédoises de Sävehof (31-22).

Grâce à cette victoire, le BBH reste au contact des Hongroises de Györ, championnes en titre, vainqueurs ce samedi, à Valcea. Les deux équipes se partagent la première place de la poule avec le même bilan de treize points.

Débuts timides

S'il avait construit ses derniers succès en début de rencontre, le Brest Bretagne Handball a eu du mal à rentrer dans la rencontre. Il n'a inscrit son premier but dans le jeu, qu'à la 9e minute (2-3) et n'a pris l'avantage qu'en milieu de période (17e, 5-4).

Les rotations, et notamment les entrées de Gullden et Lassource ont donné de l'épaisseur au jeu brestois, et le BBH a alors pris le large (14-7 à la mi-temps) puis a contrôlé en seconde période.

Dans deux semaines, Brest accueillera Györ. Le vainqueur de ce choc aura de grandes chances de terminer le tour principal à la première place.