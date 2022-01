Euro-2022 de handball : les Bleus reprennent la route des demi-finales

Après leur victoire face au Monténégro (36-27), les handballeurs français sont toujours en vie et peuvent envisager les demi-finales de l'Euro. Même une défaite face au Danemark (mercredi, 20h30) pourrait suffire.

Ouf de soulagement pour les Bleus ! Après la déroute face à l'Islande samedi (21-29), les Français ont bien réagi en battant largement le Monténégro (36-27) lundi soir à Budapest, se relançant dans la course aux demi-finales.

Karabatic homme du match, Fabregas et Konan étincelants

Absente face aux Islandais, la paire Ludovic Fabregas-Karl Konan a brillé pour son retour en défense. "On est restés enfermés pendant 7 jours donc une fois qu'on a l'autorisation de sortir, on a juste envie de rentrer sur le terrain, avec les crocs, et de tout défoncer", a déclaré le joueur d'Aix. Konan a été touché par le covid-19, Fabregas atteint de symptômes grippaux.

Nikola Karabatic n'a pas déçu non plus, désigné meilleur joueur de la rencontre.

Vincent Gérard exclu en première mi-temps

Tout n'a pas été rose pour les Bleus. Le carton rouge de Vincent Gérard à la 17e minute (à 11-9 pour la France) aurait même pu faire basculer la rencontre. Fort heureusement, son absence a mis en lumière Wesley Pardin, rapidement décisif, à l'image d'un arrêt spectaculaire en un contre un à la 20e minute, alors que les Monténégrins avaient une balle pour revenir à 11-11.

"Il n'y a pas mieux pour entrer dans un match, ça m'a mis 100% en confiance", a analysé Pardin après sa rencontre, conscient d'être "là pour répondre" quand Gérard n'est pas là. Et il l'a fait de la meilleure des manières, avec 10 arrêts.

Une défaite pourrait suffire contre le Danemark

Place désormais au Danemark (mercredi, 20h30), double champion du monde en titre, pour des retrouvailles très attendues, six mois après la finale des Jeux Olympiques remportée par les Français.

Les enjeux sont simples : un match nul ou une victoire permettrait aux Bleus de rejoindre le dernier carré, face à des Danois déjà qualifiés. Même une défaite pourrait suffire, si l'Islande ne bat pas le Monténégro (mercredi, 15h30).