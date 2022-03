Handball : les Septors de Saran s'imposent face à Dunkerque (28-27), victoire cruciale pour le maintien

C'était un match à ne surtout pas rater dans la lutte pour le maintien et les Septors l'ont parfaitement négocié. Dans une rencontre musclée face à Dunkerque ce samedi, les hommes de Fabien Courtial se sont imposés 28-27, au terme d'une 21ème journée de Liqui Moly Starligue irrespirable à la halle Jacques Mazzuca. La confrontation a tourné en toute fin de match sur une décision arbitrale en faveur des Saranais. Alors que Dunkerque pensait égaliser dans les dernières secondes, Steve Marie-Joseph avait finalement un pied en zone au moment de tirer. De quoi soulager tout le monde.

Si le match a mal démarré pour les Loirétains, avec un score de 1-5 après cinq minutes de jeu, les Septors se sont remis les idées en place grâce notamment à deux des cinq buts de Jordi Deumal. Avant que Vasko Sevaljevic ne soit exclu directement (14') pour un jet de sept mètres qui a terminé dans le visage du gardien adverse, Samir Bellahcene, auteur d'un très bon match (12 tirs stoppés sur 32, soit 38% d'arrêts)

Les Septors toujours 14èmes

A égalité (16-16) à la mi-temps, c'est le Saran Loiret Handball qui a fait la course en tête en deuxième période, menant même de trois buts à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre. Les Nordistes ont tout de même réussi à recoller, mais cette fois la pièce est tombée du bon côté. Les Septors peuvent quand même regretter de ne pas avoir pu tuer le match plus tôt malgré plusieurs opportunités.

Au classement, les Saranais restent 14èmes avec 10 points. Ils reviennent à quatre longueurs de leurs adversaires du soir et comptent désormais deux points d'avance sur Istres premier relégable, défait face à Toulouse ce samedi mais qui a encore deux matchs en retard à disputer. Lors de la prochaine journée de championnat, samedi prochain, le 2 avril, Saran se déplacera à Toulouse, cinquième.

Les réactions

Quentin Eymann, arrière droit des Septors de Saran

"Forcément elle fait du bien, ça fait pas mal de matchs où on peut et au final on prend pas les points. Là il y a des trucs à revoir mais l'essentiel est là. Le maintien va sûrement se jouer avec Istres, on va jouer là-bas, donc il fallait vraiment le prendre ce match ! On a un petit matelas sur Istres, même s'il est vraiment petit il vaut mieux l'avoir"

Fabien Courtial, entraîneur des Septors de Saran

"Ce n'est pas le scénario parfait, parce qu'on a joué de manière crispée en deuxième mi-temps. On s'était dit après Créteil que perdre dans le money-time c'était dur et là c'est l'idéal pour nous, parce que c'était un match compliqué qu'on gagne à l'arrache. Moralement, c'est très très très bon pour un groupe de gagner dans la douleur sur rien comme ça, vraiment."