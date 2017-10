Handball : retour en Catalogne sur fond d'indépendance pour le Nantais David Balaguer

Le HBC Nantes joue à Barcelone ce samedi (20h) pour le compte 4e journée de la Ligue des Champions de handball. Un retour aux sources pour l'ailier nantais David Balaguer. Formé à Barcelone, il revient en Catalogne une semaine après le référendum sur l'indépendance.

L'ailier du HBC Nantes David Balaguer est chez lui à Barcelone. Il y est né, il y a grandi et il a même porté le maillot du Barca où il a été formé. "C'est le bonheur de retrouver le pays et la maison" admet David Balaguer. "Mais je ne suis pas venu ici en vacances. Nous avons un match très important face à Barcelone" prévient-il. Dans la salle, son fan club sera là. "J'ai en tout une quarantaine de membres de ma famille qui vont assister au match. Il y aura mes parents, mes deux sœurs, mes oncles et mes petits neveux" affirme le Catalan.

David Balaguer inquiet pour la Catalogne

Le Nantais David Balaguer a suivi avec beaucoup acuité le référendum sur l'indépendance de la Catalogne dimanche dernier. L'ailier du H a notamment regretté les violences qui ont émaillé le vote. Une situation et un climat qui ne le laissent pas insensible.

"Il y a aujourd'hui un mur entre l'Espagne et la Catalogne. L'état espagnol n'a rien fait pour notre région depuis une dizaine d'années. Le peuple catalan a un sentiment de tristesse" - L'ailier catalan du HBC Nantes David Balaguer

David Balaguer Copier

Le Nantais David Balaguer, 26 ans, est pour l'instant le meilleur buteur du H en Ligue des Champions avec neuf réalisations.