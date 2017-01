Handball : Le Nantais Olivier Nyokas retenu avec les Bleus pour le Mondial 2017

On connait depuis ce mardi la sélection de l'équipe de France de handball pour le Mondial qui débute ce mercredi en France. Un joueur du HBC Nantes a été retenu. Il s'agit d'Olivier Nyokas. L'arrière du H participera à son premier championnat du monde avec les Bleus.

Recruté cet été par le HBC Nantes, l'arrière gauche Olivier Nyokas fait partie des 16 joueurs français sélectionnés par Didier Dinart et Guillaume Gille pour participer au championnat du monde de handball (11-29 janvier). Vice champion-olympique en août dernier, le Nantais disputera son premier Mondial avec l'Equipe de France. Blessé aux abdominaux début octobre et éloigné des terrains pendant six semaines, Olivier Nyokas est revenu à temps pour rejoindre la sélection. Le Nantais jouera avec les Bleus quatre matchs dans la salle XXL du parc des expositions de la Beaujoire. Le premier, ce vendredi face au Japon à 17h45.

#EdF[M]-MONDIAL 2017

LISTE 16 JOUEURS

BRAVO les garçons & MERCI Cyril, Dika, Nico, Benoit pour tout ce que vous avez apporté!#BleuetFier pic.twitter.com/xNg0B7QSg3 — Equipes France Hand (@FRAHandball) January 10, 2017

En revanche, ses deux coéquipiers au HBC Nantes Cyril Dumoulin et Nicolas Claire n'ont pas été retenus. Ils étaient pourtant encore en stage avec l'Equipe de France de handball jusque dimanche dernier. Cyril Dumoulin et Nicolas Claire vont désormais profiter de quelques jours de vacances avant de reprendre le chemin de l'entraînement avec le HBC Nantes.