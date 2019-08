Harisson Marcelin, défenseur de l'AJ Auxerre, le très grand qui continue de grandir

Auxerre, France

Le réunionnais de 19 ans, et d'1 mètre 98, est en train de faire son trou en défense centrale. Titulaire lors des deux dernières sorties de l'AJA, Harisson Marcelin reste toutefois très cool, l'une des marques de fabrique de ce jeune homme à la zénitude absolue. Une zénitude perchée à près de deux mètres.

Jean-Marc Furlan, entraîneur AJA: "je lui ai dit "toi tu as à un potentiel énorme. Mais mon grand, utilise-le s'il te plaît, ne fais pas le gros dormeur!"

Souriant et poli dans ses baskets, costaud et infranchissable une fois ses crampons enfilés. _"_Il a un potentiel athlétique et technique de très haut niveau. La preuve, il est international selon son entraîneur Jean-Marc Furlan qui croit beaucoup en lui. Au bout de quinze jours de travail, je lui ai dit "toi tu as à un potentiel énorme. Mais mon grand, utilise-le s'il te plaît, ne fais pas le gros dormeur". Car le gros problème du sport de haut niveau et du football, c'est comment, intellectuellement, tu utilises le maximum de tes capacités, alors qu'à mon sens, il ne les utilise qu'50% à l'heure actuelle. Alors, on me dit souvent "oui mais il est jeune". On s'en fout! J'ai fréquenté des jeunes de 17 ans et demi, ils te faisaient peur."

Clermont-AJA est à vivre en intégralité dès 19H45 ce vendredi sur France Bleu Auxerre

Marcelin n'a joué que dix rencontres avec les professionnels, mais il vient de franchir un palier, cet été, en participant au championnat d'Europe des nations des 19 ans, éliminé avec l'équipe de France en demi-finale par l'Espagne. S'il n'était pas titulaire, celui que l'AJA a débusqué lors d'un tournoi de la sélection réunionnaise en métropole, a progressé.

Harisson Marcelin: "Je dois être encore plus attentif, notamment en fin de match."

Mais le seul joueur formé au club à être titulaire doit notamment s'améliorer dans la concentration. "Je dois être encore plus attentif. Tout le temps, je me prépare pour ça. Je sais qu'à la fin des matches, ce n'est pas facile. _Physiquement et mentalement, il faut rester fort_."

Harisson Marcelin, encore un peu trop cool! Copier

Le natif du Port, au nord-ouest de l'Ile de la Réunion est un grand fan de Samuel Umtiti, le défenseur français champion du monde dont il s'inspire. Harisson Marcelin dont ses proches et La Réunion lui manquent. Car le défenseur ne renie pas ses origines. "Tous les réunionnais sont comme ça, on a la musique dans les gènes, on danse, on chante... j’écoute du maloya, du séga, du zouk (sourire)..."

Le très grand Harisson Marcelin continue de grandir au point de pousser les titulaires et d'attirer l'attention de club de Ligue 1 (Bordeaux notamment).

Souprayen et Ngando toujours blessés

Equipe probable de l'AJA pour le déplacement à Clermont:

Michel - Arcus, Coeff, Marcelin, Bernard - Bellugou (cap), Touré - Barreto, Sakhi, Dugimont - Sorgic.