Hassane Kamara, 4e recrue de l'OGC Nice

Les étés se suivent et ne se ressemblent pas à Nice. Après avoir dû boucler son mercato à la toute fin du mois d'août la saison dernière, dans le sillage de l'arrivée d'Ineos, le club a cette fois pu préparer ses emplettes estivales bien en amont et les recrues s'enchaînent depuis l'ouverture du marché des transferts. Après Robson Bambu, Flavius Daniliuc et Morgan Schneiderlin, c'est au tour d'Hassane Kamara de rejoindre la Côte d'Azur cet été.

Enfin la bonne solution à gauche ?

Le latéral gauche de 26 ans arrive de Reims, où il avait signé en 2015 en provenance de Châteauroux son club formateur. Après un prêt de six mois à Créteil (2017), il s'est imposé dans l'équipe rémoise qui a retrouvé l'élite en 2018. Après 23 matchs cette saison en Ligue 1, il s'engage donc au Gym en échange d'un montant estimé à 4 millions d'euros. Une somme raisonnable pour un défenseur qui était convoité cet été et qui vient pour pallier un manque sur le côté gauche de la défense des Aiglons. Depuis le départ du Brésilien Dalbert à l'Inter Milan (2017), personne ne s'est imposé à ce poste. La fin de contrat cet été de Malang Sarr, qui a été le plus souvent aligné à gauche par Patrick Vieira ces deux dernières saisons, obligeait le club à recruter.

Encore une ou deux arrivées

Le Franco-ivoirien, né en région parisienne, va donc poursuivre sa progression dans une équipe qui prend forme et qui semble déjà bien plus équilibrée que la saison passée. La défense est renouvelée et le milieu va bénéficier de l'expérience de Morgan Schneiderlin. Après le départ d'Adam Ounas, le secteur offensif devrait lui aussi être renforcé. "On a été assez actif dans cette première partie de mercato. Il y aura peut-être encore une ou deux arrivées," confirmait Julien Fournier au micro d'Europe 1 dimanche dernier.

Gautier Lloris part en Ligue 2

Dans le sens des départs, le club a annoncé ce vendredi le transfert du défenseur Gautier Lloris (24 ans) à l'AJ Auxerre. Formé au Gym, arrivé à 11 ans au club, le petit frère d'Hugo Lloris s'est engagé pour deux saisons avec le club bourguignon, qui évolue en Ligue 2. La saison passée il avait disputé trois matchs en Ligue 1 avec le Gym.