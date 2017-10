Hatem Ben Arfa va jouer un match de football !

Mis à l'écart au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa va rejouer au football. L'ancien attaquant de l'OGC Nice va disputer un match caritatif ce mercredi avec le Variétés Club de France à Poissy, en région parisienne. Décidément, Ben Arfa sait faire parler de lui en dehors des terrains de Ligue 1.

Hatem Ben Arfa va rejouer au football ! L'attaquant du Paris Saint-Germain va prendre part ce mercredi à Poissy, en région parisienne, à une rencontre amicale pour la bonne cause. Ben Arfa portera le maillot du Variétés Club de France qui rassemble d'anciens professionnels et célébrités mobilisés pour des actions caritatives. Le match est au profit de "+ de Vie", association présidée par Bernadette Chirac et de l’URMA (Unité de recherche sur les mouvements anormaux de l'enfant).

L'ancien meilleur buteur de l'OGC Nice (lors de la saison 2015/2016) a été relégué sur le banc depuis son arrivée au PSG à l'été 2016. Pire, depuis le début de saison, Unai Emery a décidé de le mettre à l'écart de l'équipe professionnelle. Amoureux du ballon, Hatem Ben Arfa va pouvoir retrouver le sourire le temps d'un match de football avec de nombreuses gloires du foot français comme Deschamps, Blanc, Karembeu, Giresse... Il recroisera aussi son ancien entraîneur au Gym, Claude Puel qui jouera également ce match.

Hatem Ben Arfa jouera avec le @VarietesCF ce mercredi 11/10 à 19h au Stade Léo Lagrange de Poissy @KARLOLIVE@PSG_inside — Variétés C.F. (@VarietesCF) October 9, 2017

Dans le viseur de Nice au mercato

L'été dernier, l'OGC Nice a tout fait pour accueillir de nouveau Hatem Ben Arfa. Mais l'international français, qui a réussi la saison la plus aboutie de sa carrière sur la Côte d'Azur (17 buts en Ligue 1), a décidé de rester dans le club de la capitale. Ben Arfa jouit encore, plus d'un an après son départ, d'une énorme cote de popularité auprès des supporters du Gym qui n'attendent que son son retour.