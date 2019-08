Haute-Loire : le Puy Foot lance sa saison de National contre Laval ce vendredi

Le Puy-en-Velay, France

Ils ont les pieds les terres les joueurs du Puy-en-Velay, à la veille de leur rencontre contre Laval. Pour certains, ce sera même leur premier match en National 1. A 33 ans, Joachim Ichane fait partie de ceux qui connaissent le haut niveau : "On part un peu dans l’inconnu. On n’a pas trop bougé dans l’effectif comparé à l’année dernière. C’est donc une force je pense."

Pour l'un des joueurs, ce sera une rencontre très spéciale. Le défenseur Kevin Perrot, nouveau venu au Puy-en-Velay, a disputé plus de 220 matchs avec Laval. "C’est sûr, cela fait bizarre, c’est particulier pour moi" confie le joueur de 30 ans, qui ajoute : "Je ne fais pas faire une fixette sur ce match. Je ne vais pas faire de cadeaux vendredi. Je porte le maillot du Puy à présent, je vais tout donner."

Kevin Perrot, nouveau venu au Puy-en-Velay, a disputé plus de 220 matchs avec Laval. © Radio France - Victor Vasseur

Match en direct vidéo sur internet

L’objectif de la saison est clair, "c'est se maintenir" assure le coach Roland Vieira : "On continue de regarder vers l’avant. Le club est capable de passer des paliers." Le Mâconnais poursuit : "Le Puy est encore le Petit Poucet. On n’est pas très connu. Beaucoup de pronostiqueurs nous voient descendre." L’entraîneur conclu : "On va tenter de les faire mentir."

Ce vendredi soir, au moins 4000 spectateurs sont attendus au Stade Francis Le Basser de Laval. Le match débute à 20 heures. Il sera retransmis en direct sur la chaîne de la Fédération Française de Football.