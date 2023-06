Haute-Savoie : "on ne sera pas les cocus de cette histoire", réagit le président du FC Annecy

Le sort du FC Annecy dépend en partie de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Après une 38eme journée de Ligue 2 très agitée vendredi soir, le club haut-savoyard attend de savoir à quelle sauce il va être mangé par les instances du ballon rond.

Ce lundi, une réunion est prévue à Paris cette après-midi pour décider des suites à donner autour du match Bordeaux-Rodez qui a été arrêté à la 23eme minute ce vendredi, suite à l'agression d'un joueur ruthénois par un supporter des Girondins. En cas de tapis vert en faveur des Aveyronnais, le FC Annecy serait relégué. Une situation dénoncée vivement par le président des Reds qui était l'invité de l matinale de France Blau Pays de Savoie ce lundi.

France Bleu Pays de Savoie (FBPS) : Vous avez publié dimanche un communiqué très offensif. Une victoire de Rodez sur tapis vert, c'est hors de question pour vous. Vous avez transmis officiellement à la LFP, ce point de vue ?

Sébastien Faraglia (S.F): Oui, ils sont parfaitement au courant de notre position. Je pense que ça a fait suffisamment de bruit hier. Un courrier officiel du club a été adressé à la LFP par voie officielle.

FBPS : Est-ce-que vous serez auditionnés tout à l'heure ?

S.F : Non, il n'a pas lieu que nous soyons auditionnés. Ce matin, nous sommes 16ᵉ de Ligue 2 , on a fini notre championnat et nous ne sommes pas relégués. L'enjeu de la commission, c'est le match entre Bordeaux et Rodez, il n'y a pas de raison à ce qu'on le soit auditionné.

FBPS : Vous dites ce match doit être rejoué, ne peut pas être emporté sur tapis vert par Rodez. Vous parlez d'éthique sportive. Pourquoi doit-il être absolument rejoué ?

S.F : Il doit être rejoué puisque Rodez doit gagner ces points sur le terrain comme tout le monde l'a fait. Nous, on a nos 45 points et on est allé les chercher à la sueur du maillot. On ne les a pas galvaudé sur un tapis vert. Je ne dis pas que ce qui s'est passé à Bordeaux n'est pas grave, je ne dis pas qu'il ne faut pas le traiter, le condamner, le juger, ça c'est un autre sujet. Par contre, arrêter un match à la fin de la 23eme minute pour la dernière journée et donner vainqueur Rodez sur les fait qu'on a tous vu. Effectivement, le FC Annecy, se laisse le droit d'être très offensif si cette décision devait être prise.

FBPS : Vous avez des mots très forts, vous parlez d'une forme de tricherie élaborée de la part de Rodez. Est ce que vous pensez que le buteur de Rodez a simulé ?

S.F : Je pense qu'il faut prendre un peu de recul avec tout ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous, vendredi soir, quand on apprend que le match de Bordeaux est arrêté, puis annulé parce qu'un joueur de Rodez s'est fait agresser. Effectivement, c'est bien triste pour le football et on se dit alors quelle histoire ! Après, on entend le président et l'entraîneur de Rodez qui nous expliquent devant les caméras et en conférence de presse que le joueur est à l'hôpital sous surveillance médicale. On se dit alors que c'est un vrai sujet, c'est bien dommage et le pauvre joueur on espère tous qu'il va vite bien aller. Puis on digère tout ça, on se dit que l'on est certainement condamnés à descendre en National. C'est comme ça, c'est le sport. Et puis après on regarde les images, on lit les différents articles et on écoute les différentes conférences à droite et à gauche.

FBPS : Le communiqué du parquet de Bordeaux notamment.

S.F : Oui, vous rendez compte que finalement, le joueur n'est jamais allé à l'hôpital, que le médecin de Rodez déclare une commotion mais qu'il n'a qu'un jour d'Incapacité Totale de Travail (ITT). Une commotion, c'est minimum huit jours d'ITT, que le joueur est resté au stade, il n'est jamais allé à l'hôpital. Ensuite, le président de Rodez, qui dit qu'une commission va prendre le dossier en main, si le match doit être rejoué, il dit qu'il se pliera à cette décision. Mais dans le même temps, il valide les vacances de ses joueurs. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, les joueurs sont en vacances à Bastia, en Allemagne ou au Sénégal. Donc à un moment donné, il y a des faits, il faut qu'ils soient jugés, mais on ne sera évidemment pas les cocus de l'histoire.

"Il faut arrêter la mascarade", Sébastien Faraglia, président du FC Annecy

FBPS : Le Rodez Aveyron Football vous menace de poursuites judiciaires pour avoir parlé de tricherie. Comment vous vous réagissez à cela ?

S.F : Je ne surréagirais pas. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai eu le président de Rodez au téléphone longuement. Nous sommes deux clubs avec des échanges courtois. Il n'y a pas de problème avec ça je n'ai rien contre Rodez. Simplement, je suis à la tête d'un club et je dois défendre les intérêts de mon club, de mes licenciés, mes salariés, mes actionnaires et plus globalement du territoire qui porte nos couleurs de plus en plus fort depuis un certain temps.

FBPS : Vous dites qu'il y a un fort préjudice ainsi vous, si vous descendez en National, un préjudice financier et économique pour le club.

S.F : Évidemment, mais il sera le même pour Rodez si ce sont eux qui doivent descendre en National, et c'est le même pour Nîmes, malheureusement, pour Niort aussi. Un club qui descend c'est une catastrophe et il faut amortir ça. Donc il y a des enjeux qui sont colossaux. Moi, ce que je dis, c'est que je voulais alerter sur internet en demandant de prendre ce dossier très au sérieux.

FBPS : Sous quel délai la décision de la LAFP devrait tomber ?

S.F : Je pense que la journée va être très longue parce que ce n'est pas un dossier simple à traiter. C'est vrai qu'au départ, je mettais ça sous l'emblème du bon sens et de l'équité sportive. Toute la planète foot pense la même chose que moi, il faut arrêter d'être naïf, ce match doit être rejoué, il faut arrêter la mascarade.