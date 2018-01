Le Havre, France

Le Havre AC repart à l'attaque ! Quatrièmes avant la trêve, les havrais se déplacent ce vendredi soir sur la pelouse d'Auxerre. Vingtième journée de Ligue 2 et premier match de l'année 2018. A l'aller, le HAC l'avait emporté (4-1) au Stade Océane. Un match synonyme de grande première pour le gardien de but Arnaud Balijon, recruté en urgence il y a quelques jours par le club normand.

Opéré deux fois du tendon d'Achille après une grave blessure en avril 2016, le désormais ex portier du Red Star Arnaud Balijon (34 ans) a mis tout en oeuvre pour revenir à son meilleur niveau. De nouveau titulaire avec le club francilien depuis plusieurs matchs, c'est sur ce garçon expérimenté (plus de 150 matchs en Ligue 2) que les dirigeants havrais ont jeté leur dévolu pour pallier les absences de Yohann Thuram et Oumar Sissoko. Entretien France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte.

Arnaud Balijon : "J'ai hésité une demi-seconde"

Bertrand Queneutte : Comment appréhendez-vous cette première, quelques jours seulement après votre arrivée express ?

Arnaud Balijon : Oui, c'est le moins qu'on puisse dire : une arrivée express. Mais avec mon vécu et mon expérience, j'essaie de prendre les choses au mieux. Il faut souligner l'accueil qui m'a été réservé au club, par les salariés, par le staff, par les joueurs et par l'encadrement. Cela a facilité les choses. Je suis prêt. Je vais essayer d'être le meilleur possible.

BQ : Pouvez-vous nous raconter les coulisses de votre arrivée ?

AB : Cela s'est fait très vite. Il y a eu un contact établi par le club du Havre auprès de mon ancien Président, la veille de notre match face à Lyon-Duchère (6 janvier). Moi je suis resté focalisé sur le match, j'ai laissé les dirigeants œuvrer en coulisse sans me tenir informé. Tout s'est activé le lundi. Il y avait un souci de gardien sur le début d'année au Havre AC, mon profil intéressait et les clubs se sont arrangés. Je tiens à préciser que je suis arrivé en tant que joueur. J'espère jouer le plus possible. J'ai lu des histoires de reconversion, cela n'a pas du tout été évoqué. Je suis ici pour apporter ma pierre à l'édifice en tant que joueur, dans le vestiaire et sur le terrain, le temps que Oumar et Yohann soit remis. Ensuite, on verra.

Arnaud Balijon : "Le HAC est une institution"

BQ : Avez vous hésité, dans la mesure où vous débarquer pour un intérim alors que vous étiez titulaire dans une équipe qui joue la montée en Ligue 2 ?

J'ai hésité une demi-seconde, car j'étais au Red Star, engagé dans une saison où il y a un objectif important. J'avais repris ma place. J'avais aussi connu un calvaire avec ma blessure et si je peux rejouer aujourd'hui, je le dois à mon entraîneur des gardiens, à mon kiné et à mon second chirurgien. J'ai hésité par rapport à ces gens là. Après, c'est le HAC qui m'appelle ! Il y a aussi un gros objectif, c'est un gros club. Quand j'ai démarré ma carrière, je venais à Deschaseaux. Quand j'ai commencé à grandir dans le foot, me club était une institution. L'hésitation a donc été brève.

BQ : Avez-vous le sentiment d'être redevenu le gardien que des clubs de Ligue 1 regardaient de près, il y a deux saisons, à l'issue d'une superbe saison ?

AB : J'espère ! On est jamais le même après une blessure comme celle que j'ai eu, on est forcément un peu différent, même si on m'a dit que j'avais retrouvé ma tonicité et mon explosivité, qui étaient mes qualités principales. Moi, je sens que j'ai retrouvé mes sensations. Avec le Red Star, mon premier match après 16 mois, c'était au Gazelec Gazelec (Ligue 2), puis contre Metz (Ligue 1), et tout s'est très bien passé. Je ne suis pas exactement le même gardien, je pense que j'ai peut être un petit plus sur le côté psychologique. L'expérience que j'ai vécue me fait vivre le football et la vie différemment. Après, j'espère que des clubs de Ligue 1 jetteront un œil (sourire). Mais si on monte, on sera nous aussi un club de Ligue 1. En tous cas, j'espère montrer sur le terrain que j'ai retrouvé mon meilleur niveau.