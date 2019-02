Havre AC : de plus en plus haut, Denys Bain !

Auteur d'un nouveau but, vendredi soir face à Brest, Denys Bain est désormais le deuxième meilleur réalisateur du HAC, cette saison. En plus d'être l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2, il est aussi adroit dans la surface adverse.

Le Havre - France

Physiquement, il en impose, Denys Bain ! Et à 25 ans, le défenseur central du HAC s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs éléments du championnat, à son poste. Athlétique, il cadenasse sa surface de réparation, et s'introduit souvent avec malice et force dans celle des autres : sur coups de pied arrêtés, notamment. C'est dans ce domaine qu'il a marqué trois de ses quatre buts, cette saison. Un point commun entre tous : la tête ! Des buts qui font de lui le deuxième meilleur buteur du HAC, depuis le mois d'août, deux unités seulement derrière Alimami Gory, un attaquant.

Denys Bain, c'est du solide - Par Bertrand Queneutte

Denys Bain - Par Bertrand ueneutte Copier