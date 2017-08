Havre AC : dèjà cinq américaines pour la reprise des féminines

La section féminine du Havre AC a repris le chemin de l'entraînement, ce mardi. Dans ses rangs, cinq américaines. Quatre autres doivent encore arriver.

Il avait le sourire, Thierry Uvenard. Ce mardi matin, le coach récemment nommé à la tête des féminines du Havre AC dirigeait sa première séance, sur la pelouse synthétique de la Cavée Verte. Autour de lui, une vingtaine de filles, parmi lesquelles cinq américaines. Le HAC a en effet décidé d'aller piocher des joueuses outre-Atlantique, afin de renforcer son groupe et d'atteindre l'objectif de monter en première division d'ici deux ou trois ans. Pour l'heure, c'est en DH (troisième division) que les nouvelles protégées de "Raisin" vont évoluer. D'autre américaines doivent encore arriver dans les prochaines semaines : quatre, si tout va bien. Ce qui portera leur nombre à neuf.

La première séance des féminines a duré un peu moins d'une heure © Radio France - Bertrand Queneutte

Thierry Uvenard : "agréablement surpris, notamment par les françaises..."

Elles viennent toutes de la côte Est des Etats-Unis où elles viennent de boucler leur cursus universitaire : Philadelphie, Boston, Chicago ou encore New-York. Toutes sont venues jouer au football, travailler pour le HAC et apprendre le français. La première vague d'américaines a débarqué jeudi dernier et évoluera toute la saison sous les couleurs Ciel et Marine, au Stade Océane. Pour ce qui est des entraînements, une séance quotidienne est prévue chaque matin. Les filles devraient avoir en moyenne trois matchs officiels à disputer chaque mois, auxquels s'ajouteront les matchs de Coupe et des matchs amicaux tout au long de la saison. Thierry Uvenard a par ailleurs désigné son adjointe : il s'agit de Marine Allez (30 ans), toujours joueuse et attaquante au sein du Havre AC.

Shannon Mulvey est attaquanter et arrive de l'Université Saint-Joseph à Philadelphie © Radio France - Bertrand Queneutte

Shannon Mulvey : "Progresser et faire monter le club"

Les américaines prennent leurs quartiers - Reportage de Bertrand Queneutte :

Thierry Uvenard : "Les américaines vont beaucoup nous apporter et vont permettre au groupe de s'améliorer. Je compte beaucoup sur elles."

Thierry Uvenard, au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :