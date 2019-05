Au Havre AC, dialogue rompu entre les pros et la formation

Entre les dirigeants du centre de formation du HAC et l'entraîneur de l'équipe première qui évolue en Ligue 2, le torchon brûle. Les deux parties n'ont quasiment plus de contact. Explications.

Le Havre, France

Avant les éventuelles raisons, le constat : ces derniers mois, les liens entre la Cavée Verte et l'équipe première du HAC se sont réduits au plus strict minimum. Quelques politesses, par moment. Mais surtout, beaucoup de friture sur la ligne. Beaucoup trop, sans doute, dans un club qui a pour vocation de s'appuyer considérablement sur sa base et sur sa force : la formation.

Des tensions et des dissensions

A la Cavée Verte, on reproche depuis longtemps à Oswald Tanchot de s'être isolé, de refuser l'échange quand lui aurait, dans le même temps, tendance à trop s'immiscer dans la façon de fonctionner du centre de formation, à vouloir trop souvent y mettre son grain de sel, à donner des leçons à certains éducateurs, et à ne pas suffisamment utiliser les jeunes. Exemple : Pape Gueye, que le coach ne fait jouer que depuis la grosse blessure de Victor Lekhal et qui, du coup, hésiterait à prolonger.

De son côté, interrogé sur ce malaise au cours du point presse, ce mercredi, le coach a d'abord éludé et nié une quelconque mésentente, puis s'est refusé à tout commentaire public. Au micro, l'entraîneur en chef a simplement pointé du doigt la difficulté à fonctionner main dans la main en raison, selon lui, de la distance géographique ente le centre de formation et le centre d'entraînement des pros.

Cependant, selon nos informations, l'entraîneur estime de son côté et pour sa défense que le centre de formation est une sorte d'état dans l'état, qu'il manque de stabilité avec les départs successifs de Johann Louvel puis de Denis Lavagne, que les résultats ne sont pas au rendez-vous dans certaines catégories et qu'il ne fournit pas suffisamment de joueurs au niveau qu'il souhaiterait, ou au moins prêts pour la Ligue 2.

A l'arrivée, en tous cas, de profonds désaccords sur la vision des choses et la trajectoire à prendre. Des désaccords qui font que le coach ne met plus les pieds à la Cavée depuis des mois et qu'il se fait très rare, dernièrement, sur les matchs de la réserve, où ce sont ses adjoints qui viennent observer les joueurs.

Une mésentente préjudiciable ?

Chacun des acteurs a sans doute ses arguments, mais un exemple apparaît frappant dans le préjudice que ces tensions entre le coach et la Cavée peuvent engendrer. ll date de l'hiver 2017/2018. A l'époque, le HAC est à la recherche d'un attaquant et va finir par engager Faneva Andriasima, en toute fin de mercato, au mois de janvier. Seulement, quelques semaines plus tôt, le centre de formation parvient à attirer un jeune attaquant à l'essai, en provenance de l'US Gorée, en première division sénégalaise. Son nom : Makhtar Gueye. Alors qu'il s'entraîne avec les jeunes et la réserve du HAC durant plusieurs semaines, Oswald Tanchot est, semble-t-il, invité à le superviser, à plusieurs reprises. Seulement, le coach ne viendra jamais, malgré les relances de la formation. L'entraîneur aurait estimé que ce n'était pas au centre de formation de lui suggérer des noms. Résultat : l'attaquant quitte le club et rejoint... Saint-Etienne, qui lui fait signer un premier contrat professionnel jusqu'en juin 2020.

L'histoire ne s'arrête pas là : sur le premier bout de saison qu'il dispute, Makhtar Gueye inscrit trois buts en huit matchs avec la réserve des Verts. L'été dernier, cinq mois après sa signature et alors qu'il effectue ses grands débuts en Ligue 1, à Strasbourg, il s'illustre par un premier but à peine entré en jeu. Depuis, le jeune homme de 21 ans évolue essentiellement avec l'équipe réserve, et a trouvé six fois le chemin des filets en 17 apparitions cette saison, en N2. Ceci alors que la réserve du HAC souffre d'un manque de buteur et que le secteur offensif du HAC, en Ligue 2, a lui aussi souvent tiré la langue.

Evidemment, rien ne dit que Makhtar Gueye aurait brillé sous les couleurs du HAC et l'erreur est humaine. Seulement, n’y a-t-il pas eu un dysfonctionnement ? Entre le coach, la direction et la Cavée ? La question se pose. Parmi d'autres.