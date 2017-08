Havre AC - Dylan Louiserre : "Ce but au Stade Océane, je l'attendais depuis des années"

Auteur d'un but somptueux face à Nîmes en Coupe de la ligue, mardi dernier, Dylan Louiserre a largement participé au spectacle offert sur la pelouse du Stade Océane. Pour autant, le milieu de terrain du HAC sait que le plus dur reste à venir : confirmer.

A l'image du match de Coupe de la Ligue contre Nîmes au Stade Océane, mardi dernier, le quatrième but du HAC signé Dylan Louiserre (22 ans) se résume en un mot : spectaculaire. Une superbe demi volée à 20 mètres de la cage gardée par Martin Sourzac, et un ballon qui vient à toute vitesse embrasser le montant droit pour finir au fond. Une première réalisation pour le milieu de terrain formé au club et prêté à Avranches (Nat) la saison passée, qui explique la joie individuelle puis collective qui ont suivi.

Les deux genoux en avant, Dylan Louiserre s'est en effet laissé glissé plusieurs mètres sur une pelouse gorgée d'eau, rejoint quelques instants plus tard par la quasi totalité de ses partenaires, pour former une montagne humaine. Pour autant, si Dylan attendait cela "depuis des années", il sait qu'il doit encore prouver et confirmer. Il le dit au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Dylan Louiserre : "Un premier but au Stade Océane, cela faisait des années que j'attendais cela. Vous avez vu que j'étais très content de marquer. La célébration ? C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, mais sur la pelouse du HAC, je pouvais me le permettre (sourire). Les supporters ont du prendre beaucoup de plaisir, comme nous. Personnellement, j'avais de l'appréhension car je savais que j'allais être très attendu sur ce match. Le but, c'est un plus, mais pour gagner la confiance de tout le monde, il va falloir que je prouve plus de choses sur le terrain".