L'attaquant havrais Faneva Andriatsima quitte le HAC. Sept mois après son arrivée en Normandie, l’international malgache rejoint Clermont, en Ligue 2. Un an de contrat et une seconde année en option.

Le Havre, France

Trop peu utilisé par son entraîneur depuis son arrivée en janvier dernier, Faneva Andriatsima s’en va déjà. L’attaquant de 34 ans quitte le HAC et rejoint Clermont, en Ligue 2. Contrat d’un an et une année en option. Il s’engagera ce samedi, après la traditionnelle visite médicale. Comme révélé ces derniers jours par France Bleu Normandie, l’ancien Sochalien avait reçu un bon de sortie de Vincent Volpe, après avoir fait part à son président et son coach de son envie de quitter le club. Libéré de sa dernière année de contrat, il va tenter de rebondir en Auvergne et de bien préparer la prochaine CAN.

Il retrouvera notamment son ancien partenaire à Sochaux, Franck Honorat. Le capitaine de la sélection de Madagascar s’était mis d'accord avec les dirigeants clermontois ces derniers jours et s’était entretenu avec l'entraîneur, Pascal Gastien, qui cherchait un buteur supplémentaire.

Faneva ne semblait plus entrer dans les plans de son coach, du moins à hauteur de ses espérances. Sans comprendre pourquoi, il n'avait disputé que onze rencontres dont seulement quatre comme titulaire avec les Ciel et Marine, depuis son transfert en provenance de Sochaux pour près de 250.000 euros (+ 150.000 euros en cas de montée en Ligue 1). Cette saison, malgré une préparation complète et une bonne forme physique, il n'a disputé que douze minutes face au Red Star, alors même que le HAC n'a marqué que deux buts en cinq journées de championnat et que l'animation offensive est à la peine.

Mis de côté au profit de Ebenezer Assifuah, Bevic Moussiti-Oko ou encore Jamal Thiaré, Faneva Andriatsima ne souhaitait pas continuer à se tourner les pouces et se montre prêt à faire de gros sacrifices sur ses conditions salariales, afin de jouer davantage.

Santy Ngom pour le remplacer ?

Pour compenser le départ de Faneva Andriatsima, le HAC pourrait attirer Santy Ngom du FC Nantes. Selon nos informations, le club Ciel et Marine négocie la venue sous forme de prêt de l’attaquant du FC Nantes, en Ligue 1. Il s’agit d’un international sénégalais de 25 formé au Mans.