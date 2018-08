Arrivé l'hiver dernier et sous contrat jusqu'en juin 2019 avec le Havre AC, Faneva Andriatsima pourrait quitter le club normand dans les prochaines heures. Peu utilisé depuis le début de saison, l'ex sochalien aspire à plus de temps de jeu. Il suscite de nombreux intérêts en Ligue 2 et à l'étranger.

Le Havre, France

Très peu utilisé par Oswald Tanchot, Faneva Andriatsima pourrait quitter le HAC plus tôt que prévu. Après une année compliquée, notamment par une blessure, et une arrivée au Havre en fin de mercato l'hiver dernier, l'international malgache espérait se relancer cette saison et démontrer enfin au peuple havrais que ses dirigeants avaient bien fait de le recruter. A l'entraînement, il ne ménage pas ses efforts. Irréprochable aussi, dans l'attitude. Seulement, le buteur n'a pas vraiment eu l'occasion depuis début août de s'illustrer. Utilisé à une seule reprise, contre le Red Star (remplaçant, 12'), Faneva Andriatsima semble tout juste relégué à une place de remplaçant, point barre. Pas de quoi satisfaire un garçon qui, du haut de ses 34 ans et fort d'une solide expérience en Ligue 2, veut prouver qu'il en a encore sous la semelle. Un homme qui aspire à plus de temps de jeu et à retrouver du plaisir.

Faneva Andriatsima n'a pas encore marqué avec le maillot Ciel et Marine et pourrait quitter le club avant d'avoir pu faire trembler les filets, cette saison. En discussions avancées avec Clermont et d'autres formations de Ligue 2 comme Valenciennes, le capitaine de Madagascar n'a été titularisé qu'à quatre reprises depuis janvier, et il pourrait être transféré ou quasiment libéré par ses dirigeants. Il leur a fait part de sa volonté de quitter le club. Un départ ouvrirait la porte à l'arrivée d'un nouveau joueur offensif, souhaité ardemment par Oswald Tanchot. Une décision doit être prise ce week-end.