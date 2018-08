Le Havre, France

Confronté à un manque de temps de jeu qu'il regrette et qu'il ne comprend pas vraiment, Faneva Andriatsima a demandé à ses dirigeants et à son coach de le laisser partir. Comme indiqué sur France Bleu Normandie, l'international malgache pourrait rejoindre Clermont, dans les tous prochains jours. Il retrouverait notamment son ancien partenaire à Sochaux, Franck Honorat. Le capitaine de la sélection de Madagascar se serait mis d'accord avec les dirigeants clermontois et se serait entretenu avec l'entraîneur, Pascal Gastien, qui cherche un buteur supplémentaire. Pisté aussi par Valenciennes, il a reçu un bon de sortie de la part de son président Vincent Volpe, à condition que les dirigeants du Havre AC lui trouve un remplaçant.

Faneva ne semble plus entré dans les plans de son coach, du moins à hauteur de ses espérances. Il n'a disputé que onze rencontres dont seulement quatre comme titulaire avec les Ciel et Marine, depuis son transfert en provenance de Sochaux pour près de 250.000 euros (+ 150.000 euros en cas de montée en Ligue 1). Cette saison, malgré une préparation complète et une bonne forme physique, il n'a disputé que douze minutes face au Red Star, alors même que le HAC n'a marqué que deux buts en quatre journées de championnat, que l'animation offensive est à la peine, et que l'homme de 34 ans apparaît comme l'unique attaquant havrais capable d'évoluer seul en pointe, depuis le départ de JP Mateta.

Mis de côté au profit de Ebenezer Assifuah, Bevic Moussiti-Oko ou encore Jamal Thiaré, Faneva Andriatsima ne souhaite pas continuer à se tourner les pouces et se montre prêt à faire de gros sacrifices sur ses conditions salariales, afin de jouer davantage. Il désire aussi pouvoir préparer correctement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Un attaquant en approche ?

Pour compenser l'éventuel départ de Faneva Andriatsima, le HAC serait à la recherche d'un nouvel attaquant. Un homme aurait été ciblé, son nom n'a pas encore été révélé, mais il pourrait s'agir d'un prêt avec option d'achat, selon nos informations. Plusieurs profils ont par ailleurs été étudiés. Récemment, le buteur du Paris FC (Ligue 2), Dylan Saint-Louis, a fait part de ses envies de départ. Un garçon de 23 ans formé à Saint-Etienne et passé par Laval, qui avait inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière. Rien n'indique cependant qu'il s'agisse de lui. D'autres rumeurs circulent ces derniers jours. Le nom de l'ancien bordelais Cheick Diabaté a notamment été évoqué ici et là, mais il semble totalement hors de portée, notamment pour des questions salariales. De plus, le HAC a déjà fait un gros chèque (près de deux millions d'euros), durant ce mercato, pour attirer Tino Kadewere.