Après être allé visiter les installations de Birmingham, ce jeudi, et s'être entretenu avec le coach Steve Bruce, le défenseur havrais a finalement dit non à Aston Villa.

A 20 ans, c'est une décision très lourde que le talentueux défenseur a du prendre. Ultra courtisé durant le mercato, l'international U20 faisait l'objet d'une très belle offre de la part d'Aston Villa (Championship), ces derniers jours. A tel point que Harold Moukoudi et son entourage se sont déplacés à Birmingham, ce jeudi, pour visiter les installations et discuter avec le coach, Steve Bruce.

Après une nuit de réflexion, Harold Moukoudi a finalement choisi de ne pas rejoindre l'Angleterre. Malgré le feu vert de son président Vincent Volpe, qui pouvait empocher près de 9 millions d'euros dans l'affaire, malgré l'envie très forte des anglais de l'attirer, et malgré les sommes en jeu, le "sergent" a fait le choix de rester au Havre, pour le moment.

A sa place, beaucoup n'auraient pas résisté. Mais depuis des semaines, Harold le fait savoir : sa volonté est bel et bien de ne pas brûler les étapes et de signer en France. Jusque-là, plusieurs clubs de Ligue 1 ont fait part de leur intérêt (Lyon, Rennes...) mais aucun n'a aligné une somme suffisamment conséquente aux yeux d'un Président Volpe, qui pourrait finalement tout perdre. En effet, à un an de la fin de son contrat, le défenseur central aura la possibilité de signer libre et où il veut, dès le mois de janvier prochain. A moins que le HAC ne lui fasse la proposition mirobolante qu'il mérite sans doute, afin de le garder sous contrat encore un peu ?