Havre AC - Ikram Adjabi : "L'objectif, c'est la deuxième place"

Le Havre - France

En juin et et juillet 2019, la ville du Havre recevra la Coupe du Monde féminine de football. D'ici là, France Bleu Normandie vous propose une série de portraits, sous forme d'interviews, des joueuses du HAC. Promue en D2 en fin de saison dernière, le Havre AC affiche beaucoup d'ambitions et constitue aujourd'hui la locomotive normande pour la promotion du football féminin dans la région.

Voici Ikram Adjabi, attaquante algérienne de 20 ans, arrivée l'été dernier de région parisienne. Elle est au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte.

ENTRETIEN : Ikram Adjabi