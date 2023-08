Havre AC : le nouveau maillot plébiscité par les supporters, déjà quelques ruptures en boutique

Bérangère sort de la boutique du HAC, située sous le stade Océane. Dans ses bras, le nouveau maillot domicile du Havre AC. "Tout en ciel et marine, le sponsor en rouge, mais il est plus beau que la saison dernière, il a un parfum de Ligue 1", sourit-elle. Est-ce l'euphorie de la montée en L1 ou le design qui séduit tant les supporters ? Sûrement un peu des deux. "En magasin, il n'y en a plus beaucoup, et ici au stade, certaines tailles ne sont presque plus disponibles", s'étonne presque la supportrice. Dans la boutique, effectivement, certaines tailles approchent de la rupture. "On a déjà vendu autant de maillots de cette année que de celui de l'année dernière, environ 3.000", détaille Thomas Dubois, responsable merchandising du club.

Pourtant, on a pu craindre pour l'amour des supporters pour cette tunique. Une pétition a même été mise en ligne pour que le sponsor principal du maillot, qui s'affiche en rouge, adopte une couleur plus "ciel et marine". Il faut pourtant croire que ce maillot a su trouver son public.

"Je vais revenir pour prendre le mien, sourit Raphaël, habitant de Bolbec, qui sort de la boutique les bras chargés de goodies. Mais pas trop tard ! Le prochain match à domicile." Il devrait y avoir beaucoup de monde dans le HAC shop.

Sanganté, Kechta et Targhalline en favoris

Parmi les clients du jour, on croise aussi un certain... Médine ! Le rappeur havrais vient aussi chercher un maillot "pour un ami, sourit-il. Quand j'ai un ami qui vient de Paris, il doit repartir avec son maillot", détaille le chanteur, qui a choisi la tunique domicile, floquée du nom de son ami.

La machine à flocage tourne en effet à plein régime. Le top 3 des joueurs préférés ? Sanganté, Kechta et Targhalline. Suivis par Kuzaiev, notamment.

Un engouement qui ravit Thomas Dubois : "Depuis trois ans, on essaye de donner à nos maillots une identité très havraise. Il y avait le Perret sur le maillot extérieur l'an dernier, les vagues sur le domicile. Cette année, on a le plan de la ville sur l'extérieur et ces conteneurs vus de haut sur le domicile."

Il veut tout de même rassurer : "tout le monde aura son maillot", des livraisons en prévision de Noël sont déjà prévues.

