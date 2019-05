Havre AC : Oswald Tanchot évoque son avenir et lance quelques piques

Oswald Tanchot et sous contrat encore un an avec le HAC, mais sa direction n'a pas confirmé qu'elle souhaitait le conserver

Le Havre - France

Pour Oswald Tanchot, il n'est pas encore l'heure de tirer le bilan. Son équipe est septième de Ligue 2 et ses chances d'accrocher les barrages sont maigres, mais il lui reste deux matchs à disputer, dans l'espoir d'atteindre au moins une partie de l'objectif fixé. Cependant, Oswald Tanchot a accepté de répondre à nos questions, ce mercredi, en conférence de presse. L'entraîneur n'a pas la certitude d'être sur le banc havrais la saison prochaine, bien qu'il soit encore sous contrat pour un an. Sa direction entretient le flou, tant sur son avenir que sur celui de son staff, qui lui, pour le coup, est en fin de contrat.

Oswald Tanchot - Conférence de presse

La fin de saison du HAC (Valenciennes et Lorient) va-t-elle décider de votre avenir ?

OT : Si les décisions doivent être prises sur deux matchs, je pense que les gens doivent changer de métier. Un bilan, on ne le fait pas sur un ou deux matchs. A la fin de la saison, il y un classement, une position, avec un nombre de points et des chiffres. A travers les chiffres, il y a des matchs : ceux qu’on a loupés, ceux qu’on a réussis. Puis il y a la dernière ligne droite, avec ces deux dernières journées qui viendront renforcer ou affaiblir notre classement. Mais j’ose espérer que le bilan ne se fait pas sur ces deux derniers matchs.

"La question de mon avenir, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser"

Le bilan se fait sur un objectif que l’on atteint ou pas, non ?

OT : Les objectifs, ils n’engagent que ceux qui les définissent ou qui les fixent. Et on peut d’ailleurs en discuter. Bien sûr, je suis un cadre du club et je dois tenir les objectifs annoncés. Mais il faut aussi reprendre les choses dans leur globalité. De toute façon, ce n’est pas le moment de faire le bilan. Moi, je pense que je suis quelqu’un de très intègre. Je suis toujours dans remise en question et l’humilité. Je n’ai pas de mal à regarder dans le rétro et à analyser ce qui a été fait, ce qui ne l’a pas été et ce qui aurait pu être mieux fait. Il faut aussi voir comment va le club et ce qui pourrait être amélioré pour pouvoir penser légitimement qu’on peut jouer la montée en Ligue 1. Depuis le début de la saison, j’ai protégé le groupe et plein de personnes, mais on peut se demander si tout a été fait pour qu’on puisse concourir aux deux premières places. Pour monter en Ligue 1, il faut être armé. Et je pense qu’il y a des virages qu’on n’a pas su prendre, nous sur le terrain, mais aussi dans la préparation de la saison.

"Je suis intègre, toujours dans la remise en question et l'humilité (...) mais on peut se demander si tout a été fait pour qu'on puisse concourir aux deux premières places"

Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur votre avenir. Et vous ?

OT : Je crois que les gens se posent plus la question que moi. Moi, je finis ma saison. Je suis programmé pour 38 matchs et plus, s’il y a des play-off. De toute façon, la question de mon avenir, ce n’est pas à moi qu’il faut la poser.

"Je regrette que mon staff n'ait pas été reçu et que sa situation n'ait pas été clarifiée plus tôt (...) ça pose question"

Est-il normal que la question ne soit pas encore tranchée et qu’aucune discussion n’ait encore eu lieu avec vous et votre staff ?

OT : Moi, je suis sous contrat, donc je ne vais pas parler de moi, mais des autres. Moi, j’ai une relation avec ma direction qui est ce qu’elle est, il y aura des débats, il y a toujours un bilan. En revanche, il y a des gens en fin de contrat alors que le championnat se termine dans quelques jours. Je parle de joueurs et de membres du staff. Et là, effectivement, ça pose question. Chacun drive et manage comme il l’entend. Moi, je suis là pour entraîner. Je ne commente pas le travail des uns et des autres. Ce que je regrette simplement, c’est que mon staff n’ait pas été reçu et que sa situation n’ait pas été clarifiée plus tôt. Au même titre que pour certains des joueurs.

Des rumeurs vous envoient dans quelques clubs de Ligue 2 : Lorient, notamment. Qu'en est-il ?

Je n'en ai pas connaissance. J'ai entendu d'autres noms, d'autres clubs, mais pas Lorient.