Havre AC : où sont passés les finalistes du championnat de France U19, en 2017 ?

Le Havre, France

C'est une génération bourrée de talent. Pour se hisser en finale du championnat de France U19, il en faut, forcément. D'ailleurs, l'équipe dirigée par Abasse Ba (2016/2017), finaliste malheureuse contre Bordeaux à Saint-Nazaire, avait aussi disputé un quart de finale de coupe Gambardella contre Marseille, cette saison là. Une formation soudée, emmenée notamment par un enfant du club brutalement disparu, quelques mois plus tard : Samba Diop.

Pourtant, près de deux ans et demi après, peu de joueurs dont le nom était couché sur la feuille de match, en finale, ont décroché le précieux sésame dans leur club formateur : cinq ont signé pro, trois sont encore au HAC et sept l'ont quitté. Plus frappant : parmi ceux qui ont eu la chance de parapher un premier contrat avec le Havre AC, aucun n'évolue de manière régulière en Ligue 2.

A titre de comparaison, sept des joueurs bordelais champions de France sont devenus professionnels (Poussin, Mandanda, Benrahou, Lottin, Kounde, Tchouaméni, Nilor), et trois évoluent régulièrement en Ligue 1 ou font au moins des bancs (Poussin, Tchouaméni, Kounde).

Ils ont signé pro au HAC :

Yahia Fofana (18 ans / gardien) : aucun match en Ligue 2. ll évolue avec la réserve du HAC, barré pour le moment par Yohann Thuram et Arnaud Balijon en équipe première.

(18 ans / gardien) : aucun match en Ligue 2. ll évolue avec la réserve du HAC, barré pour le moment par Yohann Thuram et Arnaud Balijon en équipe première. Bradley Danger (21 ans / défenseur) : aucune apparition en Ligue 2, prêté à Avranches (National).

(21 ans / défenseur) : aucune apparition en Ligue 2, prêté à Avranches (National). Ozer Özdemir (20 ans / latéral droit) : quatre apparitions en Ligue 2, dont trois titularisations, sur deux saisons.

(20 ans / latéral droit) : quatre apparitions en Ligue 2, dont trois titularisations, sur deux saisons. Pape Gueye (20 ans / milieu) : cinq apparitions en Ligue 2 sur trois saisons (54 minutes).

(20 ans / milieu) : cinq apparitions en Ligue 2 sur trois saisons (54 minutes). Himad Abdelli (19 ans / milieu offensif) : six apparitions en Ligue 2, une seule titularisation.

Ils espèrent encore :

Allan Hauguel (19 ans / défenseur central) : équipe réserve.

(19 ans / défenseur central) : équipe réserve. Brandon Hoareau (20 ans / attaquant) : équipe réserve.

(20 ans / attaquant) : équipe réserve. Woyo Coulibaly (19 ans / défenseur) : équipe réserve.

Ils n'ont pas été conservés par le HAC :

Teddy Antoine (19 ans / milieu de terrain) : a signé à Evreux (N3).

(19 ans / milieu de terrain) : a signé à Evreux (N3). Seref Buyuk (19 ans / milieu de terrain) : a signé pro à Malatyaspor (D1 - Turquie)

(19 ans / milieu de terrain) : a signé pro à Malatyaspor (D1 - Turquie) Redouan Habbani (20 ans / attaquant) : a signé à QRM (Réserve).

(20 ans / attaquant) : a signé à QRM (Réserve). Oussama Naciri (19 ans / milieu de terrain) : Municipaux Le Havre (R1).

(19 ans / milieu de terrain) : Municipaux Le Havre (R1). Amadou Ba (21 ans / attaquant) : a signé à Southend United (D3 - Angleterre).

(21 ans / attaquant) : a signé à Southend United (D3 - Angleterre). Teddy Lia (20 ans / attaquant) : a signé pro à Lille (Ligue 1).

(20 ans / attaquant) : a signé pro à Lille (Ligue 1). Yorgan Agblemagnon (19 ans / gardien) : a signé au CD National U19 (Portugal) avant de rejoindre la SD Ponferradina (D2 - Espagne)

Himad Abdelli a délivré deux passes décisives en six apparitions © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Des choix qui posent question

Sur le projet sportif du club vis à vis des jeunes, mais également sur les choix du coach, les supporters et les observateurs restent divisés, mais certains cas laissent franchement perplexes : on peut d'abord s'interroger sur le fait de n'avoir pas conservé Teddy Lia, pour finalement recruter Alan Dzabana au même poste (700.000 euros) et ne jamais le faire jouer. On peut également rester dubitatif, voyant qu'un un joueur comme Himad Abdelli n'apparaît que très peu, alors même que la concurrence à son poste n'est pas toujours féroce, loin de là.

Par ailleurs, dans une moindre mesure et sans remettre en cause les qualités évidentes de Romain Basque, on peut tout de même se demander pourquoi le club est allé recruter le milieu de terrain de QRM alors qu'il disposait au même poste de Dylan Louiserre, mais aussi de joueurs confirmés et de jeunes en devenir : Pape Gueye et Christ Tiéhi, notamment. Enfin, des doutes demeures sur la mise à l'écart de Ozer Ozdemir, au profit de joueurs plus expérimentés mais pas toujours irréprochables.