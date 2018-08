Le Havre, France

Les Havrais voulaient marquer et gagner à Brest. Ils n'ont fait ni l'un, ni l'autre.

Les Bretons, qui ont eu la possession du ballon pendant tout le match, ont pris l'avantage en fin de match, par Kevin Mayi (85'). Mais au-delà de ce but tardif, ce sont les occasions manquées par les Havrais qui sont frustrantes.

Énormément de déception parce que c'est notre meilleur match cette saison" Amos Youga, milieu de terrain du HAC

"On a beaucoup de déception parce qu'on a 5 face-à-face avec le gardien. Mais finalement on les met pas ... On doit gagner ce match", déplore le milieu de terrain Amos Youga. L'entraineur du Havre, Oswald Tanchot ne cache pas non plus son amertume : "sur le match on a 5 vraies occasions. De mémoire, je n'ai jamais vécu ça ..."

L'attaque toujours en berne

Le problème Havrais reste l’attaque. Les Ciel et Marine n'ont marqué que 2 buts en 5 journées de championnat.

Et vendredi soir, pourtant, Le HAC s’est créé des occasions nettes mais sans parvenir à les transformer. "Pour mettre des buts, il faut mettre un peu plus de détermination que ça. Ça demande un supplément d'âme et un peu plus d'agressivité" analyse Oswald Tanchot après ce nouveau match sans but inscrit par son équipe.

"Ça trotte dans les têtes, bien sûr. L'année dernière, à la même période, on avait mis 12 ou 15 buts ... Si on ne rectifie pas le tir rapidement, on va tomber dans une spirale négative" prévient Amos Youga.

Les premières places s'éloignent

Au classement, le HAC perd une place et est désormais 13ème. Les Havrais retrouveront le Stade Brestois dès mardi soir, pour le deuxième tour de la coupe de la Ligue. Mais cette fois, ce sera à domicile, au stade Océane.