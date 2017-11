Havre AC - RC Lens : déplacement encadré pour les 1200 supporters lensois attendus au Stade Océane

Les supporters lensois sont attendus en nombre au Stade Océane du Havre, ce samedi, pour le match de clôture de la seizième journée de Ligue 2. Un déplacement massif et encadré, avec la publication d'un arrêté préfectoral.

Plus de 10.000 spectateurs pour Le Havre - Lens ce samedi après-midi, parmi lesquels près de 1.200 lensois ! Le Stade Océane devrait réaliser l'une des plus grosses affluences de la saison. Le HAC reçoit en effet les Sang et Or (15h15), à l'occasion du dernier match de la 16ème journée de Ligue 2. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie.

Avant cette journée, les normands sont 7ème avec 25 points. Lens est 17ème avec 14 points. Gros match en perspective et grosse ambiance attendue, comme chaque fois quand les nordistes se déplacent. Ils sont cette fois plus d'un millier à faire le déplacement. Un déplacement encadré par la préfecture de Seine-Maritime, en raison des heurts survenus il y a deux saisons.

⚽️ Le Havre - Lens (samedi 25 novembre - 15h15) | Infos prises auprès de @prefet76 : déplacement lensois en bus + voitures autorisées à venir au @StadeOceane, si occupants munis de billets - #HACRCL#HAC Cc @A_N_Supporters@PierreRevillon@RCLens@HAC_Foot — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) November 24, 2017

Les Sang et Or seront ne pourront pas acheter de billet aux abords du stade. Ils devront obligatoirement se déplacer en bus, ou bien en voiture mais à une seule condition pour que celle-ci puisse accéder à l'enceinte : que tous les occupants du véhicule soient munis d'un billet.

Explications de Bertrand Queneutte :