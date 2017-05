Havre AC - U19 : la Youth League leur tend les bras

Vainqueurs de Monaco en demi-finale du championnat de France (3-1), les U-19 affronteront Bordeaux en finale le 4 juin prochain.En cas de sacre, ils joueront la Youth League, la saison prochaine.

Ouverte depuis 2015 à 32 clubs vainqueurs de leur championnat dans la zone UEFA, en plus des 32 équipes de jeunes dont les clubs disputent la Ligue des Champions, la Youth League fait rêver. Une compétition européenne synonyme de graal, et que les jeunes pousses du Havre Athlétique Club touchent désormais du doigt pour la première fois. En effet, d'abord sacrés champions de leur groupe le 14 mai dernier, les garçons d'Abasse Ba ont battu l'AS Monaco, ce dimanche, en demi-finale du championnat de France. Une victoire (3-1) acquise sur le terrain neutre de Canet-en-Roussillon, près de Perpignan, grâce à des buts normands de Ozer Ozdemir, Himad Abdelli (sp) et Pape Gueye.

Direction donc la finale face à Bordeaux (vainqueur de Nancy), le 4 juin prochain, à Saint-Nazaire (16h). En cas de succès, les jeunes Ciel et Marine enverront le club se frotter aux plus grands d'Europe, la saison prochaine.

Les U-19 champions de leurs groupe, le 14 mai dernier, après le dernier match sur la pelouse de la Cavée Verte © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Les 3 buts havrais :

🌞⚽ 1/2 finale Chmpt France U-19 : le @HAC_Foot ouvre la marque face à @AS_Monaco aps 15' (Ozer Ozdemir) pic.twitter.com/BHFhUTaJZM — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) May 21, 2017

🌞⚽ 1/2 finale chmpt France U19 : Amadou Ba obtient un penalty, Himad Abdelli transforme ! Ouiiiii --> @HAC_Foot 2 - 1 @AS_Monaco ! pic.twitter.com/xyfVevSDSz — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) May 21, 2017