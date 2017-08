Havre AC : un dernier hommage à Jean-Claude Lorette, au Stade Océane

Le Havre AC reçoit Valenciennes, ce vendredi, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 2. L'occasion, pour les supporters et pour le club, de rendre un dernier hommage à Jean-Claude Lorette, ancien patron de la sécurité au HAC, disparu cette semaine.

Les obsèques de Jean-Claude Lorette ont eu lieu ce jeudi, dans la plus stricte intimité, comme souhaité par sa famille. Mais ce vendredi, au Stade Océane, les supporters et les dirigeants du Havre AC rendront un dernier hommage à ce personnage clef du club, disparu cette semaine.

Ainsi, un brassard noir sera porté par les joueurs durant la partie, et une minute de recueillement sera observée avant le début de la rencontre. En tribune, des banderoles seront déployées par les supporters (KCM et Barbarians), ainsi qu'un immense tifo avec probablement le visage de l'homme qui avait noué avec les fans du club une formidable relation. Par ailleurs, une minute d'applaudissements démarrera à la 77ème minute du match. En effet, patron de la sécurité et de l'organisation au Stade Jules Deschaseaux durant 32 ans, Jean-Claude Lorette s'est éteint lundi dernier, à l'âge de 77 ans.

A la mi-temps du match retransmis en direct sur France Bleu Normandie, une interview de Jean-Pierre Louvel vous sera aussi proposée. L'ancien président du club témoigne à son tour et rend hommage à celui qui était son bras droit et son ami.