Après 21 ans de présidence, Olivia Detivelle a passé le relais cet été, à la tête du Kop Ciel et Marine, l'un des eux groupes de supporters du HAC. Elle donne les clefs à son vice-président, Baptiste Hamel.

Le Havre, France

Une page se tourne dans les tribunes du Stade Océane ! La présidente emblématique du KCM (Kop Ciel et Marine), l'un des deux groupes de supporters havrais, passe la main. Après 21 ans de présidence, Olivia Detivelle a décidé de "raccrocher". Elle continuera bien sûr de venir au stade et d'encourager son club de coeur, comme depuis bientôt 40 ans, mais elle abandonne officiellement ses fonctions et ses responsabilités. Elle passe le relais à un homme aussi passionné qu'elle : Baptiste Hamel, 27 ans, jusque là vice-président.

Portrait de Baptiste Hamel, nouveau président du KCM Copier