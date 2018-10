Cinquième à trois point du podium et du dauphin, le HAC a réalisé la plus grosse performance du week-end, en Ligue 2. Une victoire chez le leader, qu'il doit notamment à la qualité de son système défensif et à l'état d'esprit affiché par le groupe depuis plusieurs mois.

Le Havre, France

A défaut d'avoir une attaque de feu et de se montrer flamboyant offensivement, le HAC s'appuie sur une défense de fer et sur un mental d'acier : seulement quatre buts encaissés en huit journées, et cinq clean-sheet réalisées. Deux caractéristiques qui lui ont permis de réaliser un énorme coup, ce week-end, sur la pelouse du leader (0-1). Grâce à elles, les havrais sont parvenus à résister à la meilleure attaque du championnat, avant de piéger le FC Metz sur leur unique opportunité.

Impérial, Yohann Thuram s'est encore montré sérieux dans toutes ses interventions. Infranchissables, Harold Moukoudi et Denys Bain ont prouvé qu'ils constituaient l'une des meilleures paires de centraux en Ligue 2, sinon la meilleure. Parfois mis en difficulté, les latéraux ont sans cesse reçu le soutien des ailiers. Sans compter les récupérations de balles et les interventions efficaces de Victor Lekhal et Amos Youga, en deuxième mi-temps. Une victoire collective, celle d'une équipe solide et solidaire.

Reportage - Bertrand Queneutte

