Havre AC : une petite révolution dans la campagne d'abonnements 2019/2020

Le Havre - France

La saison dernière, le HAC a réalisé sa plus mauvaise affluence moyenne depuis la création du Stade Océane (6.734) et n'avait séduit que 3.000 abonnés. Ainsi, bien conscients que l'attrait passe avant tout par les résultats sportifs, les dirigeants tentent tout de même de corriger le tir avec une offre étoffée, revisitée et dépoussiérée.

Au terme de plusieurs semaines de réflexions menées avec l'agence Full Time Sports (Ndlr : agence de conseil pour le remplissage des enceintes culturelles et sportives, qui a notamment travaillé plusieurs années avec le RC Strasbourg), c'est donc une petite révolution qu'opère le club doyen, avec l'espoir d'augmenter son nombre d'abonnés et d'attirer un nouveau public. L'idée : "diviser le stade en zones" et proposer des offres "sur mesure" en fonction du profil et des attentes du spectateur, pour lui faire vivre une expérience personnalisée.

Quatorze offres au lieu de cinq

Jusque là, le HAC proposait cinq packs. Ce nombre passe à quatorze (sept offres avec des déclinaisons). En plus des abonnements "supporters", "family foot" ou encore "senior", on trouve notamment deux offres originales : l'abonnement "mystère" et l'abonnement "bande de potes".

Avec le premier, l'abonné change de place dans le stade à chaque rencontre et vit une expérience toujours différente, avec un certains nombres de surprises à la clef. Pour le second, il s'agit d'un emplacement dans un angle du stade, avec une table "mange-debout", et le partage d'un repas à plusieurs.

En plus de celles disponibles ce jeudi, le club travaille également sur une offre à destination des étudiants, et réfléchit au sujet d'une autre dédiée aux femmes.

De 85 à 450 euros

L'abonnement le moins cher, pour un adulte, est fixé à 85 euros (pack supporter)derrière le but dans la tribune Nord (kop). Le plus cher est à 450 euros (pack toi, moi, nous) sur la tribune Est, pour une expérience très riche et avec de nombreuses options (accès bord pelouse, visite des vestiaires, conférence de presse d'après match, cocktail, etc...).

Par ailleurs, pour un billet unique (sans abonnement), un adulte devra débourser au minimum neuf euros (jusqu'à J-8) dans la tribune kop. Et au maximum 28 euros (tarif guichet jour du match) dans la tribune centrale. En tribune famille, les moins de seize ans paieront cinq euros, et les quatre ans et moins de paieront rien.

Le club propose par ailleurs la possibilité de régler son abonnement en dix fois sans frais.

Une nouvelle configuration pour le Stade Océane

La saison prochaine, l'anneau supérieur sera fermé, la plupart du temps, afin de concentrer au maximum les supporters et les spectateurs. Il ne sera ouvert que si la jauge fixée à 10.000 places (sans compter les partenaires), pour chaque match, venait à être dépassée.

Par ailleurs, le HAC se portera prochainement candidat auprès de la Ligue de Football Professionnel, dans le but de transformer une partie des tribunes. Il s'agit de retirer les sièges dans la tribune nord (kop), dans la mesure où les supporters du KCM et des Barbarians souhaitent vivre les matchs debout. Si la LFP valide, le projet devrait voir le jour au cours de la saison.