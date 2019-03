Havre AC : Yahia Fofana, un habitué des équipes de France de football

Le Havre - France

Des Ciel et Marine aux Bleus, il n'y a qu'un pas, celui que fait régulièrement Yahia Fofana. Avec son mètre 94, le jeune homme est l'un des piliers des équipes de France. A 18 ans, le gardien du Havre AC, qui vient de signer son premier contrat pro, honorera cette semaine sa vingtième sélection, lui qui est régulièrement appelé depuis la catégorie U16. Cette fois, c'est avec les U19 et pour obtenir un ticket pour le prochain Euro qui se déroulera en Arménie, l'été prochain (14 au 27 juillet). Le Tour Elite, compétition qui permet de s'y qualifier, démarre ce mercredi, en Indre-et-Loire. Objectif : terminer premier dans une poule de quatre, après avoir disputé trois rencontres : Pologne (mercredi 15h au stade de la Haye, à Ballan-Miré), Suisse (samedi 15h à Avoine) et Israël (mardi 15h à Ballan-Miré).

Yahia Fofana, au micro de Bertrand Queneutte :