Hélène Schrub, directrice générale du FC Metz : "nous sommes sereins"

Sur le terrain, le FC Metz a rempli sa mission : en battant Bastia (3-2) au milieu d'une incroyable ferveur , vendredi, pour l'ultime journée du championnat de Ligue 2, le Grenats ont conservé leur deuxième place synonyme d'accession en Ligue 1. C'est pourtant dans les coulisses de la commission de discipline de la Ligue de Foot Professionnelle, que va se décider le classement définitif de la division, après les incidents qui ont amené à l'interruption de Bordeaux-Rodez . Points de pénalité ? Match perdu ? A rejouer ?

"Nous sommes sereins" assure sur France Bleu Lorraine la directrice générale du FC Metz, Hélène Schrub. "Il serait vraiment invraisemblable et inimaginable que la commission de discipline sorte de la jurisprudence traditionnelle pour des faits similaires."

"On prépare la saison prochaine et on prépare la saison prochaine en Ligue 1"

"Les clubs sont responsables du comportement de leurs supporters" rappelle la dirigeante qui cite plusieurs exemples similaires en Ligue 1, Ligue 2 et même en National à Nancy. Aucun doute dans ses propos : "Aujourd'hui, la saison est close. On prépare la saison prochaine et on prépare la saison prochaine en Ligue 1."

Hélène Schrub garde également en tête l'immense fête populaire qui a accompagné la fin de saison du FC Metz, du stade Saint-Symphorien à guichet fermé, à la place d'Armes noire de monde le soir du match et le lendemain pour célébrer les héros grenats. "Cela fait un bout de temps que je suis au FC Metz, je n'avais jamais vu cela ! Il y avait énormément de gens contents, dans les rues le vendredi et le samedi aussi, avec beaucoup de maillots de Metz. C'était vraiment magique !" Un avant goût de la saison prochaine dans l'élite ? Une incertitude demeure. Pas la magnifique incertitude du sport, mais celle, moins reluisante du tapis vert.