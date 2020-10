Henri Emile, ancien intendant des Bleus : "Olivier Giroud ? Parmi les joueurs les plus accessibles"

Invité de 100% Paillade, ce lundi sur France Bleu Hérault; Henri Emile est revenu sur la centième de Olivier Giroud, mercredi dernier, face à l'Ukraine. Intendant des Bleus entre 1984 et 2004, puis entre 2010 et 2012, l'héraultais a salué la performance de celui qui vient de doubler Michel Platini en s'emparant de la deuxième place du classement des buteurs en équipe de France.

L'ancien coordinateur sportif de Laurent Blanc, qui par ailleurs vécu les sacres de 1998 (Mondial) et de 2000 (Euro) a notamment évoqué l'arrivée du buteur en 2011, pour sa première sélection contre les Etats-Unis.

Je ne pensais pas qu'il allait avoir la carrière qui est la sienne !

Olivier Giroud qui débarque chez les Bleus : quel souvenir gardez-vous ?

HE : L'arrivée de Giroud ? C'est un souvenir agréable. Je l'avais souvent vu jouer à Montpellier, c'était donc agréable de voir débarquer quelqu'un que je connaissais. Mais je ne pensais pas qu'il allait avoir la carrière qui est la sienne, quand on voit aujourd'hui le bilan qu'il présente.

Sa force, ça a été d'être patient

Est- il arrivé sur la pointe des pieds ?

HE : Il est arrivé naturellement. Il avait un jeu particulier. Un jeu de corps, un jeu aérien, où il est d'ailleurs toujours très, très bon. Avec ce style de jeu, il vous faut à côté des joueurs qui plongent, qui profitent de ses remises. Ce n'était pas évident qu'il puisse trouver sa place. Mais sa force, ça a été d'être patient, d'avoir la réussite qui a été la sienne quand la chance s'est présentée, parce qu'il a fait basculer pas mal de matchs. Après, il y a eu la confiance aussi que Didier Deschamps, qu'il lui a renouvelé en permanence. A l'époque, Karim Benzema était celui qui montrait le plus d'aptitudes pour pouvoir tuer un match. Il fallait voir comment les deux pourraient cohabiter, dans le jeu. Puis les événements ont fait que Karim a été effacé ou s'est effacé, pendant que Olivier Giroud a su trouver sa place et bien la garder.

Olivier Giroud arrivait toujours à te mettre le but décisif

Là où Giroud ne décevait pas non plus, c'est que même s'il y avait du déchet technique ou qu'il ne mettait pas des buts tout faits, il arrivait toujours dans le match à te mettre le but décisif. C'est important pour un entraîneur quand il analyse et qu'il voit l'efficacité d'un joueur.

Comment est-il accueilli à l'époque : avec enthousiasme ou avec scepticisme ?

HE : Chez les joueurs, c'est toujours un plaisir, ils se connaissent parce qu'ils sont adversaires ou partenaires. Les choses se font naturellement. Il y a de l'observation, au départ, chez celui qui arrive. A table, il regarde où il y a de la place, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises par ceux qui sont déjà en place. C'est plutôt de la curiosité chez celui qui arrive, que la manière dont il est accueilli par les autres. Sauf s'il a un bon copain. Mais l'accueil est naturel.

Il a rapidement fait son trou, n'est-ce pas ?

HE : Oui, et plus tard, il a eu la réussite avec les Bleus qu'il n'avait pas en club, lorsqu'il est parti à l'étranger. Il n'était pas toujours titulaire dans son club, ce qui n'est pas évident pour un attaquant. Comme un gardien de but, un attaquant a besoin de prendre confiance, avec la répétition des matchs. Il y a un déchet technique devant le but, ce qui est normal, donc il faut jouer pour engranger de la confiance. Ce n'était pas son cas, et quand on voit ses statistiques et le fait qu'il est passé devant Platini, c'est une surprise agréable pour lui et fabuleuse pour Montpellier, par rapport à son passage au club et le souvenir qu'il a laissé. C'est une carrière assez particulière.

La réussite avec les Bleus qu'il n'avait pas en club

Olivier Giroud n'a pas toujours été titulaire, mais on a toujours pu compter sur lui et sur sa mentalité : est-ce que ça explique aussi sa longévité ?

HE : Oui, c'est déterminant. Vous savez, on dit toujours que quand on fait une liste, ce ne sont pas les onze titulaires qui comptent, mais plutôt les remplaçants. C'est grâce à eux que tu vas loin dans une compétition. Il faut qu'ils aient la mentalité pour travailler comme les titulaires. Et en même temps, qu'ils ne posent pas de soucis dans la manière de vivre. Parce qu'on ne pourrait pas, pendant trois semaines ou un mois, avoir des problèmes de groupe. Le gars qui est emmerdant et qui joue, tu peux le choper et le remettre en place. Comme il joue, il accepte facilement tes remontrances. Par contre, celui qui ne joue pas, tu as besoin de le faire travailler au cas où il devrait rentrer. Et s'il te pose des problèmes, c'est la vie du groupe qui devient difficile.

Le gars qui est emmerdant et qui joue, tu peux le choper et le remettre en place

Olivier Giroud, un homme très accessible, aussi ?

HE : Moi, j'ai toujours entretenu ça. Ne serait-ce que par correction, c'est de la politesse d'aller vers les gens. Mais c'est vrai que c'était l'une de ses qualités. A l'hôtel, il savait rester au contact de gens, dans le hall, sans partir dans sa chambre si un gamin ou quelqu'un qui venait le voir. Il est parmi les joueurs les plus accessibles. Pirès ou Barthez étaient dans ce cas. Parfois, Barthez, il fallait que je vienne le chercher pour qu'il remonte dans sa chambre. Il y a des joueurs qui ont cette gentillesse en eux, dont les supporters ont besoin parce qu'ils font des sacrifices pour venir vers l'équipe.