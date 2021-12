Hergault (FC Lorient) : "Peut-être qu'on s'est vu trop beau, il faut retrouver l'harmonie"

Battu pour la cinquième fois d'affilée à Troyes (2-0) mercredi soir, et même six fois sur les sept derniers matchs de Ligue 1, le FC Lorient n'en finit plus de dégringoler au classement. Le défenseur Jérôme Hergault, dans un constat lucide de la situation, appelle à un sursaut collectif.

Pourquoi Lorient a-t-il été dépassé de la sorte à Troyes ? Comment stopper l'hémorragie avec désormais cinq défaites de rang et neuf matchs d'affilée sans victoire ? Et que faire pour relancer la machine alors que le doute a gagné le collectif ? Jérôme Hergault, l'expérimenté défenseur du FC Lorient, s'est arrêté au micro de France Bleu Breizh Izel mercredi soir après la nouvelle défaite à Troyes où il retrouvait une place de titulaire après deux matchs de suspension.

Pas un match consistant de notre part, on a joué par intermittence

FBBI : Ca fait désormais cinq défaites d'affilée après cette prestation inquiétante à Troyes...

Jérôme Hergault : La défaite est logique. On a mal entamé le match, ils ont un poteau d'entrée et après ils scorent très vite. C'est dur de courir après le score d'entrée, ce n'est mentalement pas évident. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas un match consistant de notre part, on a joué par intermittence. Le résultat est logique.

FBBI : Face à un concurrent direct pour le maintien, pourquoi le FCL est-il apparu si tendre, et notamment en première période ?

JE : Ils ont mis plus d'engagement que nous. On a eu des soucis entre les lignes, et on ne savait pas trop qui aller chercher. Quand on commence à être à distance, c'est compliqué de contrecarrer les plans de l'adversaire. Le placement de Dingomé nous a mis en difficulté en première période. Quand on allait le chercher, ils le trouvaient entre les lignes. Quand on n'y allait pas, il jouait dans un fauteuil. Il nous a posé un problème tactique qu'on a un peu mieux résolu en deuxième période, mais le mal était déjà fait.

Il faut qu'on retrouve l'harmonie

FBBI : On sent le groupe touché par cette spirale négative désormais longue...

JE : Il y a toujours l'envie de se battre. Vu la saison vécue l'an dernier, ce serait bête de dire aujourd'hui qu'on ne se bat pas alors qu'on a plus de points aujourd'hui que l'an dernier à la même époque.

FBBI : Quels sont les leviers à activer, alors ?

JE : Il faut prendre conscience qu'il va falloir proposer plus. Tout ce qui est l'envie et la détermination, c'est évident. Mais, le foot n'est pas que ça. Il faut qu'on retrouve l'harmonie qu'on avait à un moment, et qu'on a moins en ce moment. Que ce soit dans les circuits de passes, dans la disponibilité, dans l'envie de combiner ensemble plutôt que chacun joue parfois sa partition.

Peut-être qu'on s'est vu trop beau à un moment, je n'en sais rien, mais c'est une possibilité

FBBI : Comment peut-on passer d'un début de saison euphorique à une période où Lorient ne bat pas ses concurrents directs comme Clermont, Bordeaux, Brest ou Troyes ?

JE : Ce n'est pas une problématique d'adversaires. Le foot, c'est un équilibre fragile. Surtout quand on n'est pas le PSG. Eux peuvent s'en sortir par le talent, mais pas nous. Je le répète, l'équilibre est fragile pour nous. Peut-être qu'on s'est vu trop beau à un moment, je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu l'équilibre. Si on l'a eu en début de saison, je pense qu'on est capable de le retrouver. Mais, pour le retrouver, il faut proposer plus en se disant que, dans une telle situation, il faut encore plus faire bloc ensemble. Et ne pas croire, des fois, que la solution est individuelle.

FBBI : Croyez-vous au sursaut contre Nantes ?

JE : On est passé par cette situation l'an passé. On va essayer de rebondir. On sait que le mental est primordial, donc il faut garder le cap et se battre.