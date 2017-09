Hervé Bazile : "Continuer notre petit bonhomme de chemin" face à Amiens

Hervé Bazile a vu ses deux dernières saisons bridées par des pépins physiques. Le milieu de terrain du SM Caen espère que son corps lui offrira de la régularité cette saison. "Après je sais que si j'ai cette régularité d'enchaînement des matchs, le reste suivra."

Comment vous sentez-vous physiquement?

Ça va très bien. Je reviens de blessure et je retrouve mes sensations. Ce n'était rien de bien méchant. c'était une petite blessure au niveau de l'ischio. Cela m'a arrêté une dizaine de jours et aujourd'hui je suis content parce que c'est derrière moi.

Cela vous a inquiété après votre saison passée gâchée par les pépins physiques?

Non, c'est sûr mais ce n'était pas les mêmes blessures. C'était autre chose. C'était les adducteurs. Là, c'était une petite élongation je pense liée à la préparation et à tout ce qui a suivi. L'essentiel aujourd'hui c'est de pouvoir montrer que je suis en pleine forme.

La gestion du corps, c'est ce qu'il y a de plus frustrant pour un footballeur de haut-niveau?

C'est sûr. En plus, j'ai un profil différent. Les muscles sont plus mis à mal par rapport à ma vivacité et ma tonicité. Il y a des joueurs qui sont moins vifs, moins explosifs donc ils sont moins sujet à des blessures. J'ai un profil différent, ça fait que je suis borderline on va dire.

On a senti en début de saison votre envie de pouvoir enfin retrouver le terrain après vos soucis physique.

J'ai fait deux mois sur le côté. C'est sûr que de voir les copains s'entraîner, ça faisait quelque chose. Pouvoir refaire cette préparation et de me sentir bien, c'est ce qui m'a rendu le plus heureux. Aujourd'hui, je retrouve ces sensations de pré-saison.

Comment voyez vous les changement de système cette saison avec un retour à une défense à quatre et le positionnement de Ronny Rodelin en soutien à Ivan Santini? On a l'impression que les joueurs de couloirs sont encore plus utilisés?

C'est sûr. Déjà, on joue avec deux attaquants qui ont de la taille. Cela fait qu'on amène plus les ballons. Sur le côté, les latéraux prennent aussi la profondeur et les espaces devant eux. Cela fait que nos attaquants sont alimentés. C'est une séquence de jeu qu'on travaille beaucoup : mettre les ballons devant le but et ça marche pas mal. Ce sont des joueurs d'appuis qui culminent à quasiment deux mètres (1m92 pour Rodelin, 1m90 pour Santini), c'est bien de les utiliser dans ce genre de situation.

Que préférez-vous entre marquer et faire marquer?

Honnêtement je préfère être passeur car c'est mon travail. Après être buteur, c'est secondaire. Mon principal objectif est d'amener beaucoup de buts, du moins beaucoup de centres et d'occasions à mes attaquants. C'est sûr que c'est un plaisir de marquer des buts. Tout le monde aime marquer des buts. Tout le monde aimerait avoir ce sens du but mais après on a un joueur qui marque beaucoup de buts. C'est à nous de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer et en mettre pas mal.

Le Stade Malherbe de Caen retrouve Amiens dont vous avez porté les couleurs?

C'est bien pour ce club. C'est une première pour eux d'être dans l'élite. Ça va être un match inédit. Nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin et ce sera un match plaisant. Comme on est chez nous, on va mettre de l'entrain, garder notre style de jeu qui est d'aller de l'avant et d'animer le match.

Vous aviez connu la relégation avec Amiens. Que vous a apporté ce passage dans ce club?

C'est un club qui m'a donné la chance de jouer. Je sortais de ma formation à Guingamp. C'était la première fois que je quittais Guingamp où j'avais été formé pour un autre club. J'ai apprécié beaucoup de choses là-bas. J'ai joué. J'ai gardé de bons contacts avec certains joueurs aujourd'hui encore. C'est un club sain, qui grandit et qui par cette montée en Ligue 1 va continuer à progresser. En plus, ils ont aussi un super président. Je garde une bonne image de ce club.

Qu'attendez-vous de cette saison après ces deux dernières années compliquées par les blessures?

J'attends de cette saison d'enchaîner les matchs tout simplement, que ces pépins physiques puissent s'arrêter et que je puisse continuer à jouer et avoir une régularité dans ma performance et dans l'enchaînement des matchs. Juste ça, parce qu'après je sais que si j'ai cette régularité d'enchaînement des matchs, le reste suivra. C'est ce qui me donnera, j'espère, les statistiques, les performances et tout ce qui s'ensuit.

Vous répondez souvent à l'appel de votre sélection nationale, Haïti. C'est quelque chose qui vous tient à cœur?

C'est sûr qu'il y a des moments où l'on privilégie le club parce que c'est notre pain quotidien. La sélection, c'est bien. C'est sûr que c'est un honneur d'évoluer, de jouer pour son pays. Mais après, parfois, en tant que joueur, il y a des choix à faire. Il faut connaître son corps et parfois avec des déplacements qui sont très longs et des décalages horaires, pour enchaîner ensuite le weekend sur un match avec une grosse intensité... Moi qui était sujet à beaucoup de blessures la saison dernière. j'ai préféré me focaliser plus sur le club. Aujourd'hui je sens que je suis capable d'enchaîner les deux. Ce sera certainement quelque chose qui se fera par la suite.

Cela donne encore plus de responsabilité quand on porte le maillot et Haïti et que l'on voit le niveau de vie dans ce pays?

Pour nous, de porter ce maillot, c'est aussi un engagement, un signe d'espoir, de donner au moins une autre vision de ce pays qui a souffert par tellement de chose et par tout ce qu'ils ont vécu. On va là-bas avec beaucoup d'humilité et on veut leur apporter beaucoup de joie par le football.

Ce mois de septembre peut être un moment clé pour le SM Caen. Sur le papier, il semble important pour engranger des points?

Oui sur le papier. Après sur un terrain, c'est tout autre chose. On sait très bien qu'on a l'opportunité de s'installer dans cette première partie de tableau et on s'y plaît bien. On sait que ça donne une autre tournure à une saison d'avoir des résultats positifs. Amiens va venir avec un bloc très compact. on les a analysés. Ce sera intéressant pour nous de faire un résultat pour continuer notre petit bonhomme de chemin.