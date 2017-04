"Les conditions sportives ne me conviennent plus" (Hervé Didier, coach des Féminines de l'AS Saint-Etienne)

L'entraineur de la section féminine de l'AS Saint-Etienne Hervé Didier a confirmé sur France Bleu qu'il ne serait plus en charge des Vertes la saison prochaine. Il quitte son poste de son propre chef mais souhaite bien terminer la saison des Amazones avant de passer la main.

Semaine importante pour les féminines de l'ASSE qui vont préparer leur prochaine rencontre : la demi-finale de la Coupe de France. Ce sera dimanche après-midi sur la pelouse du Paris Saint-Germain dans une compétition que les Vertes ont déjà remporté en 2011, sous les ordres d'Hervé Didier. L'entraineur des Amazones qui ne sera plus à la tête de l'équipe la saison prochaine. Il l'a confirmé hier soir dans "Le Debrief" dont il était l'invité avec sa capitaine Maéva Clémaron. On sait Hervé Didier un peu lassé de ne pas obtenir de moyens supplémentaires de la part du club depuis des années pour franchir un cap.

Hervé Didier quitte les féminines de l'ASSE Partager le son sur : Copier

Hervé Didier :"C'est une décision qui a été longue et difficile à prendre. Ça fait 9 ans que je suis au club, que je me bagarre pour les féminines. Ce sont des raisons sportives qui ne me conviennent plus. J'ai la chance, le luxe de pouvoir dire non quand je n'ai pas envie parce que j'ai un métier à côté. Je suis professeur d'éducation physique. Je n'ai plus envie de continuer dans ces conditions là. Je souhaite que les féminines fassent quelque chose de bien à Saint-Étienne. Moi ce n'est plus possible pour moi dans ces conditions là. Je vais faire en sorte que cette fin de saison se termine du mieux possible. J'espère que les filles me suivront. Être en demi-finale de Coupe de France c'est quelque chose qui paraissait impossible il y a quelques temps. On y est, on va vivre ce moment là. On va assurer le maintien, je n'ai pas de doute là dessus et puis souhaiterai bon vent aux féminines pour la saison prochaine. Je les suivrai bien sûr assidument."

Maéva Clémaron réagit au départ d'Hervé Didier Partager le son sur : Copier

Maéva Clémaron : "Ça fait 9 ans que je l'ai à mes côtés. Je suis donc très attristée. On peut se dire que le changement peut être positif mais il a une très grande connaissance du football féminin. J'ai du mal à ne pas l'imaginer au moins dans le club parce qu’il pourra certainement plus apporter que d'autres par ses connaissances et ses compétences. Si ce n'est plus en tant que coach ce sera en faisant autre chose. C'est le fond du départ aussi qui m'attriste. Ce n'est pas juste qu'il laisse la main. C'est que les conditions ne lui vont plus. Ça, ça me touche.