Heureux au SM Caen comme Valentin Henry

A bientôt 30 ans (Il les aura le 18 septembre), Valentin Henry est heureux en Normandie. Et c'est tout simplement l'arrière droit Caennais qui le dit. "Je ne cache pas que le début de saison est rêvé tant collectivement qu'individuellement. J'ai été très bien intégré. Je me sens heureux ici en fait. Dans le club, j'ai été super bien accueilli, c'est un climat qui est sain. Je me sens super bien dans la région aussi. Ma femme et mes enfants aussi. Le tout fait qu'aujourd'hui j'arrive à produire le meilleur foot que j'ai pu faire peut-être de ma carrière."

Valentin Henry avait connu une saison passée compliquée, marquée par une blessure, un conflit avec son club Sochaux et son coach pour "des raisons contractuelles" et une mise à l'écart. En signant cet été au Stade Malherbe Caen , il a retrouvé Jean-Marc Furlan. Un entraîneur qui a eu un rôle important dans sa carrière.

"Quand je suis arrivé à Brest, il était ailier droit, se remémore Jean-Marc Furlan. Au bout d'un an et demi, je lui ai dit que certainement tu ne passeras pas ailier droit parce que ce n'est pas un claqueur de but. Je lui ai dit : "Tu vas jouer arrière droit." Et tu te rends compte qu'il fait une carrière au poste d'arrière droit. "

"On en profite parce que dans une carrière de footballeur, ces moments sont tout de même assez rares"

Titulaire lors des trois premières journées, Valentin Henry s'est déjà montré par deux fois passeurs décisifs, permettant à Alexandre Mendy d'ouvrir le score face au Paris FC (0-2) et en permettant à Ali Abdi de clore la match face à Concarneau (0-2).

"L'aspect émotionnel joue aussi beaucoup sur les performances. Et c'est vrai que la saison dernière n'était pas une saison facile. Maintenant elle te permet aussi de savourer les choses quand elles se passent bien. On en profite parce que dans une carrière de footballeur, ces moments sont tout de même assez rares. Aujourd'hui, ce ne sont que trois journées ,relativise Valentin Henry. Et j'espère que quand on se réunira à la 38e j'aurais le même discours et que je pourrais vous dire que cela a été la meilleure saison de ma vie."