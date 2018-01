2017 restera une année historique pour l'OGC Nice. La troupe de Lucien Favre s'est hissé sur le podium de la Ligue 1 pour la première fois depuis 1976. Les aiglons, champion d'automne et leader début janvier, ont terminé troisième du championnat de France. La bande à Balotelli a ainsi pu goûter à la Ligue des Champions face à des grands d'Europe : l'Ajax Amsterdam et Naples. En fin d'année, le Gym a traversé des turbulences mais a su se relever pour conclure la phase aller à la 6e place. Vivement 2018 !

2017 a aussi été l'année de la démolition du stade du Ray. Ré-écoutez notre reportage (ICI).