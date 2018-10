Deux spectateurs du match de hockey sur glace entre Caen et Marseille ont été blessés par un palet sorti de l'aire de jeu ce samedi, vers 22h30. Le match a été interrompu un quart d'heure alors que les premiers secours étaient prodigués aux victimes. Leur état n'inspire pas l'inquiétude.

Caen, France

Deux spectateurs ont été touchés samedi 13 octobre par un palet alors qu'ils se trouvaient en tribune. Ils assistaient au match de hockey sur glace de Division 1 (2ème division) entre les Drakkars de Caen et les Spartiates de Marseille. Au moment de l'incident, les Caennais menaient 4-1, alors qu'il restait six minutes à disputer dans le dernier tiers-temps.

Parti du milieu de la patinoire, le palet a terminé sa course dans le front d'un homme d'une cinquantaine d'années, puis a ricoché sur l'arcade de son épouse. Entaillé sur plusieurs centimètres, l'homme est tombé au sol. Les spectateurs alentours, parmi lesquels le secrétaire général des Drakkars Ollivier Bidon-Maraboeuf, ont eu le bon réflexe d'immédiatement le placé en position latérale de sécurité.

L'arbitre et les joueurs ont décidé d'interrompre la rencontre jusqu'à ce que l'état de la victime soit connu. C'est le docteur Franck Poisson, médecin en bord de glace, qui a soigné l'homme avant qu'il soit emmené au CHU pour de plus amples analyses. La victime et sa femme sont repartis en marchant, escortés par les secours.

A leur départ, leurs états n'inspiraient pas la plus grande inquiétude. L'homme nécessitait des points de suture au front. Quant à sa compagne, elle présenter un "œuf de pigeon" sur le côté de l’œil droit.

Après reprise, le match s'est terminé par une large victoire des Drakkars de Caen, 6 buts à 1, leur premier succès à domicile de la saison.