Holveck, Maurice, Stéphan : les trois visages de l'ambition nouvelle du Stade Rennais

Les joueurs du Stade Rennais faisaient leur retour à la Piverdière ce lundi 22 juin. L'occasion pour le nouveau triumvirat du club de fixer les contours de la stratégie du Stade Rennais pour la saison et les années à venir. Avec une ambition : se battre pour l'Europe chaque saison.

Florian Maurice, Nicolas Holveck et Julien Stéphan lors de la conférence de presse donnée au Roazhon Park ce lundi 22 juin

La feuille de route est assez simple : se battre pour les places européennes chaque saison." - Nicolas Holveck, président du SRFC

De retour à la Piverdière ce lundi 22 juin pour préparer la saison à venir, comme les joueurs, Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan ont présenté à la presse les contours de la nouvelle politique du Stade Rennais. Une politique marquée par un objectif clair : être à la lutte pour les places européennes chaque saison. Surtout, les trois hommes forts du club ont parlé d'une même voix, affichant une vraie cohérence dans l'ambitieux projet breton.

Des prérogatives plus claires pour chaque membre du trio

A Nicolas Holveck la charge de la conduite de piloter les grandes orientations du club. Avec un œil sur les résultats sportifs du club, auxquels le budget est étroitement lié, mais aussi principalement sur la gestion financière de l'ensemble de la structure, avec l'ambition notamment pour le président "de développer tout ce qui est commercial autour du club, en se digitalisant encore plus, de trouver de nouvelles sources de revenus. L'objectif c'est d'accroître les ressources." Pour cela Nicolas Holveck compte aussi sur des qualifications européennes régulières donc, mais également sur une meilleure valorisation du centre de formation.

Florian Maurice, le nouveau directeur technique du Stade Rennais © Radio France - Vincent Michel/PHOTOPQR/LETELEGRAMME

Celui qui devra mener la politique sportive du club, c'est Florian Maurice. L'ancien recruteur de l'Olympique Lyonnais change de costume. Des prérogatives plus larges, dont il n'a jamais été question pour lui à l'OL, l'une des raisons de sa venue en Bretagne. Il détaille lui-même les quatre axes prioritaires sur lesquels il travaille : "Tout d'abord, contribuer à ce que le Stade Rennais continue à avoir les résultats qu'il a depuis quelques saisons. Jouer la Coupe d'Europe chaque année, le plus régulièrement possible. Ensuite, être aux côtés de Julien Stéphan pour lui apporter un regard extérieur. Troisièmement, une politique de recrutement ambitieuse mais aussi adaptée au budget du club. Enfin, j'attache énormément d'importance aux jeunes joueurs du centre de formation. Je serai proche des membres du centre de formation pour permettre à ces joueurs là de jouer en équipe première."

Quant à Julien Stéphan, pas de changement, même si le coach des Rouge et Noir n'avait jamais travaillé avec une hiérarchie bicéphale jusqu'alors. Qu'attend-il de ce nouveau mode de fonctionnement ? Il répond : "Que l'on puisse travailler de concert tous les trois. Je n'ai aucun doute, ce sera le cas. Que ce soit Nicolas ou Florian il y a beaucoup d'expérience, dans différents clubs, dans différents rôles aussi. [...] Il y a une accumulation de compétences à côté de moi, ça va renforcer notre organisation et notre capacité à bien fonctionner."

Des ambitions communes pour les trois hommes forts du Stade Rennais, qui passeront également par un recrutement de niveau européen. Le club vise trois à quatre joueurs avec un "potentiel supérieur à l'Europa League" selon Nicolas Holveck.