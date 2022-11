Homophobie dans le football : ne pas porter le brassard LGBT au Qatar est "une honte", dénonce Yoann Lemaire

Les Bleus ne porteront finalement pas les couleurs de l'arc-en-ciel pendant cette Coupe du Monde 2022. Le capitaine de l'Equipe de France, Hugo Lloris, refuse notamment de porter un brassard en soutien aux droits des personnes LGBT pour dit-il, "respecter les règles et la culture du Qatar". Des arguments qui énervent Yoann Lemaire.

ⓘ Publicité

"C'est catastrophique, c'est la honte et c'est une humiliation pour tout le travail fait sur le terrain par les éducateurs, la Ligue de football professionnel, et c'est un manque de courage terrible", dénonce le footballeur ardennais ce lundi, sur France Bleu Champagne-Ardenne.

"Le football est fait pour rassembler"

Président de l'association Foot Ensemble, il estime que "oui, c'est le rôle des footballeurs" de s'investir dans des causes comme la lutte contre l'homophobie. "S'engager est un acte politique, mais ne pas s'engager aussi. Mais pour l'exemplarité des jeunes, on a besoin de ceux qui nous représentent. Le football est fait pour ça, pour rassembler."

loading

En 2019, Yoann Lemaire a sorti un documentaire, intitulé "Footballeur et homo, au cœur du tabou". Trois ans plus tard, il estime qu'il y a toujours "beaucoup de violence, d'insultes et de mépris", notamment dans le monde du football amateur. Dans le milieu du football professionnel, en revanche, il constate que les clubs s'investissent sur le sujet.