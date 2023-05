Ligue 1 : "Honneur et fierté" pour Philippe Montanier, le coach du TFC, nommé aux trophées UNFP

Philippe Montanier est donc en lice pour être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 aux trophées UNFP, même si la concurrence sera rude notamment face au coach du RC Lens Franck Haise. Une belle récompense malgré tout pour celui qui a ramené le club en Ligue 1 puis soulevé la Coupe de France.

"Pas un gourou avec une baguette magique"

Depuis deux saisons maintenant, Philippe Montanier vit une belle aventure à Toulouse. Et cette nomination, il la prend avec plaisir : "C'est toujours un honneur et une fierté parce que c'est un vote réalisé par les entraîneurs. Je suis extrêmement flatté. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu finir la saison. 13 entraîneurs de Ligue 1 quand même, c'est énorme. On est conscient aussi que ce sont des joueurs, un staff... Tout une équipe derrière. Je vois mon métier comme ça, pas un gourou qui aurait la baguette magique. Il faut aussi reconnaitre que je suis gâté depuis deux ans. On a un groupe travailleur, réceptif et avec une bonne mentalité. Tous les jours, c'est un plaisir de venir à l'entraînement. Ce n'est pas toujours facile, on a bien vu qu'on avait aussi des problèmes extra-sportifs. On les règle et continue notre chemin. On ne se lasse jamais quand ça marche."

Dans le vestiaire, là aussi, le coach fait plutôt l'unanimité : "Je n'ai rien de mal à dire du coach. Il a ramené deux titres au club, on joue un beau football. Je prends beaucoup de plaisir à jouer sous ses ordres. Et en tant qu'homme c'est pareil. Tous les jours il discute avec les joueurs, il parle beaucoup de l'Australie avec moi. La semaine dernière, j'ai demandé un weekend pour la naissance de mon fils. Il n'y a eu aucun souci. Je le respecte beaucoup pour ça", lâche Denis Genreau.