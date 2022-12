"Hugo Lloris est en train de devenir une légende" pour Patrice Alberganti

Fier, et soulagé, la consultant foot de France Bleu Azur Patrice Alberganti au lendemain de la victoire de l'équipe de France 2-0 face au Maroc en demi-finale de la coupe du monde. En parfait niçois, il retient évidemment la prestation majuscule d'Hugo Lloris : "il devient une légende du football français. C'est le rempart français, il fait une coupe du monde exceptionnelle. Il montre qu'à son âge il est encore là. On a la chance de l'avoir formé à Nice et c'est un garçon adorable." Le niçois et capitaine des bleus est aujourd'hui le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec 143 sélections.

Une équipe de France "qui fait peur"

Patrice n'en oublie pas pour autant les autres bleus : "Antoine Griezmann fait des matchs exceptionnels, une coupe du monde exceptionnelle." Cette équipe de France l'impressionne depuis le début du mondial. "On a peur de l'équipe de France, et ça ça me plait. On n'a jamais été flamboyants sous l'ère Deschamps mais on gagne les matchs. On a quand-même nos individualités qui sont capables de faire la différence et une défense capable de garder ce score." Même le scénario de ce mondial est parfait, avec une finale alléchante qui se profile dimanche contre l'Argentine. "Le scénario est magnifique avec Messi qui va jouer son dernier mondial." Son pronostic ? "Victoire 2-0 !"