Hugo Lloris se blesse gravement au coude, lors d'un match avec son équipe de Tottenham

Après à peine trois minute de jeu, le match a tourné court pour Hugo Lloris. Le Français, gardien du club anglais de Tottenham, s'est gravement blessé au coude gauche ce samedi, pour la 8e journée de Premier League [le championnat anglais de football NDLR], alors que son équipe affrontait Brighton.

Emporté par son élan, il chute en arrière, ses bras tendus derrière lui

Dès la 3e minute de jeu, un long centre arrive de sa droite, on voit clairement Lloris hésiter entre dévier la balle au dessus de la barre ou tenter de capter le ballon. Sur les images, on le voit changer d'avis et revenir vers sa ligne. Mais, emporté par son élan, il chute en arrière et tente alors de se rattraper avec ses deux bras tendus derrière lui. Son coude gauche se plie alors vers l'avant. Les images font vraiment mal !

Une blessure grave et plusieurs mois d'absence ?

Lloris tombe alors au sol en se tordant de douleur et en hurlant, son coude dans sa main. Ses co-équipiers comprennent immédiatement l'importance et la gravité de sa blessure. Ils font de grand signe vers le banc de touche. Le match est suspendu.

Sur la pelouse, Hugo Lloris a immédiatement reçu des soins et notamment un traitement anti-douleur. Puis, quelques minutes plus tard, il est évacué dans un brancard et le match a pu reprendre.

La gravité de la blessure n'a pas été communiquée pour le moment, mais si ses blessures sont aussi sérieuses que le laissent penser les images, le gardien des Bleus pourrait être indisponible pendant plusieurs mois.